Morta Elena Gianini Belotti, parlò per prima di sessismo nell’educazione “Dalla parte delle bambine” Addio alla pedagogista, saggista e scrittrice Elena Gianini Belotti. L’autrice di ‘Dalla parte delle bambine’ che per prima parlò di sessismo nell’educazione, è morta a Roma a 93 anni.

A cura di Alessia Rabbai

Elena Gianini Belotti (Foto La Presse)

Elena Gianini Belotti è morta a Roma all'età di novantatré anni il 24 dicembre, la Vigilia di Natale. Pedagogista, saggista e scrittrice, ha rivestito un ruolo di primo piano nel femminismo italiano ed è stata la prima a parlare di sessismo nell'educazione. Celebre il suo libro ‘Dalla parte delle bambine. L'influenza dei condizionamenti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita' pubblicato da Feltrinelli nel 1973. Un testo considerato rivoluzionario per l'epoca e che ha riscosso un enorme successo.

La carriera di Elena Gianini Belotti

Elena Gianini Belotti si è spenta a Roma, città nella quale è anche nata nel lontano 2 dicembre del 1929. Romana di origine bergamasca, portava sulle sue spalle quasi un secolo in cui si è distinta per il lavoro di educazione e consapevolezza delle madri e in particolare delle figlie femmine. Per molti anni ha insegnato alla Scuola Assistenti Infanzia Montessori, nel 1960 ha partecipato alla fondazione del Centro Nascita Montessori di Roma, che ha diretto fino al 1980. Una struttura nella quale le donne venivano preparate al parto e venivano forniute loro informazioni utili per affrontare serenamente il periodo post parto. Nella sua vita ha lavorato a lungo nel campo dell'assistenza per l'infanzia. ‘Dalla parte delle bambine' è il suo primo libro di molti. Nel testo affronta quelli che sono i condizionamenti sociali nella formazione del ruolo civile fin dal grembo materno e cosa la società si aspetta da una futura donna.

I messaggi d'addio a Elena Gianini Belotti

La notizia della scomparsa di Elena Gianini Belotti si è diffusa velocemente. In tanti l'hanno salutata con messaggi di cordoglio e ringraziamento per il suo prezioso lavoro. "È morta Elena Gianini Belotti. Il suo libro ‘Dalla parte delle bambine' è stata una lettura preziosa per la nostra presa di coscienza femminista – commenta la giornalista e scrittrice Lea Melandri – Nel suo romanzo ‘Il fiore dell’ibisco' scrive i talenti delle donne vanno smarriti nella fatica quotidiana di pensare, organizzare. Agire per gli altri…dispersi, assorbiti, corrosi dalle esigenze altrui che vengono prima delle proprie. Impoveriti, isteriliti, soffocati dalle continue richieste di attenzione, di cura, di accudimento…una massa di lavoro mentale e fisico che succhia ogni respiro, non lascia tempo e pensieri per sé".