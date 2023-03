Morta Anna Vincenzoni, ex consigliera e assessora municipale: aveva 55 anni Anna Vincenzoni è morta questa mattina, martedì 14 marzo 2023: aveva 55 anni ed era malata da tempo. Dopo l’esperienza politica del municipio del centro storico, era arrivata in Campidoglio, all’assessorato all’Ambiente.

È morta a 55 anni, dopo una lunga malattia Anna Vincenzoni, per anni consigliera e assessora municipale durante il mandato di Sabrina Alfonsi nel I municipio, quello del centro storico. Con lei ha continuato a lavorare fino all'ultimo giorno, facendo parte dello staff capitolino dell'assessorato all'Ambiente.

Classe 1967, Anna Vincenzoni si era diplomata al liceo classico Mamiani, laureandosi all'università di Roma La Sapienza nel 1994 in giurisprudenza. Successivamente è diventata avvocata penalista.

I messaggi di cordoglio

Da questa mattina, la notizia della morte di Anna Vincenzoni si è sparsa velocemente: sono oltre 50 le persone che le hanno dedicato un pensiero sulla sua bacheca di Facebook, augurandole buon viaggio, ricordandola e ringraziandola.

Fra loro, molti personaggi del mondo politico, delle istituzioni e delle associazioni. Fra loro anche Sabrina Alfonsi che le ha dedicato diverse righe correlate da una foto insieme: "Mi ci è voluta qualche ora per riuscire a trovare le parole per salutare Anna Vincenzoni, un’Assessora, un’amica, una collaboratrice, una sorella con la quale ho condiviso gli ultimi dieci anni – ha scritto nella nota – Una donna, avvocata, politica appassionata, fortemente legata a questa vita, sensibile, disponibile, instancabile e generosa. In molti casi è stata la mia voce con il territorio, ha tenuto le relazioni con le associazioni a nome mio: in questo è sempre stata più brava di me".

Ha condiviso il suo pensiero anche Maurizio Mattana, consigliere del V Municipio, che l'ha ricordata come una politica instancabile, presente ogni volta. "Ti abbiamo amata dal primo giorno che ti abbiamo conosciuta", ha scritto, invece, uno degli attuali consiglieri del I municipio e vicepresidente Commissione Rifiuti Clima Transizione Ecologica, Renato Sartini.