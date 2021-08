Morta a Roma l’attrice Piera Degli Esposti: aveva 83 anni La nota attrice era malata da tempo e dallo scorso 1° giugno era ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma per complicazioni ai polmoni. Nata a Bologna nel 1938, Piera Degli Esposti è stata attivata sia in teatro che al cinema, lavorando con i più grandi, da Pasolini a Tornatore, passando per Lina Wertmuller.

A cura di Valerio Papadia

Il mondo dello spettacolo, del cinema e del teatro è in lutto per la morte della nota attrice Piera Degli Esposti, deceduta a Roma all'età di 83 anni oggi, sabato 14 agosto. Malata da tempo, l'attrice era ricoverata dallo scorso 1° giugno all'ospedale Santo Spirito della Capitale, a causa di complicazioni ai polmoni. Nata a Bologna nel 1983, grande talento, attrice prolifica sia a teatro che al cinema, Piera Degli Esposti, nel corso della sua lunga carriera, ha lavorato con tutti i più grandi registi, drammaturghi e attori, da Pier Paolo Pasolini a Giuseppe Tornatore, passando per Lina Wertmuller e i fratelli Taviani.

Tanti i messaggi di cordoglio che cominciano ad arrivare sui sociale in queste ore. Il noto ballerino e coreografo Luca Tommasini, ad esempio, ha scritto su Facebook: "Se ne va poco dopo aver festeggiato i suoi magnifici 83 anni Piera Degli Esposti, anima bolognese e talento universale, regina scalza della scena italiana tra teatro, cinema, televisione e letteratura: scalza perché aveva il dono di sembrare sempre a suo agio nei panni più diversi, ma amava la vita come sinonimo di libertà".

"Nata a Bologna, Piera Degli Esposti ha saputo emozionare in tante pellicole e in tanti spettacoli teatrali. La sua ironia e la sua vena anticonformista l’hanno resa una delle attrici più apprezzate del Paese. Ci mancherà" ha scritto invece il deputato Marco Di Maio.