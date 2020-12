Prima un alterco in mezzo alla strada, poi i colpi di pistola esplosi contro un'abitazione. Momenti di paura nella serata di ieri – sabato 26 dicembre – a Monte Compatri, comune dell'hinterland est della capitale. Un ragazzo di 27 anni ha chiamato i carabinieri per denunciare quanto accaduto: ancora molto scosso, ha raccontato ai militari di aver litigato con alcuni uomini poco prima delle 18, proprio davanti la sua abitazione. Rientrato in casa, pensava fosse finita. E invece qualcuno è tornato indietro e ha sparato alcuni colpi di pistola contro il cancello della sua casa, in via Prenestina. Una minaccia, un avvertimento? Fatto sta che il ragazzo si è molto spaventato e ha deciso di chiamare i carabinieri per denunciare il fatto.

Spari contro un'abitazione, indagini in corso

Non è chiaro quante persone siano tornate indietro per sparare al cancello del ragazzo. Né sono chiari i motivi del litigio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Frascati. Al momento gli uomini che hanno fatto fuoco non sono stati ancora identificati. Subito dopo aver sparato, infatti, si sono rapidamente dileguati e hanno fatto perdere le proprie tracce. Oltre ai motivi del litigio, è da chiarire se il ragazzo conoscesse i suoi aggressori, o se li ha visti per la prima volta il giorno di Santo Stefano. Dettagli importanti, che non solo aiuteranno i carabinieri a ricostruire quanto accaduto, ma anche a rintracciare i soggetti che hanno compiuto questo grave atto d'intimidazione. Il 27enne oggetto della minaccia è illeso, nessun colpo lo ha raggiunto. Sta bene, ma era visibilmente scosso per quanto accaduto.