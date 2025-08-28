Montagne russe bloccate al Parco Cinecittà World, i vigili del fuoco soccorrono diverse persone

I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio nel Parco Divertimenti Cinecittà World a Roma, per soccorrere diverse persone rimaste intrappolate sulle montagne russe. La giostra Altair si è bloccata per un problema tecnico.

Le montagne russe al Parco Divertimenti Cinecittà World

Problema tecnico alle montagne russe nel Parco Divertimenti Cinecittà World a Roma, che si sono bloccate. L'inconveniente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 agosto. A fermarsi all'improvviso è stata la giostra Altair, ossia le montagne russe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso le persone rimaste bloccate sulla giostra. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono feriti.

Montagne russe bloccate a Cinecittà World per un problema tecnico

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era poco prima delle 14.40. Una giornata come le altre nel Parco Divertimenti Cinecittà World, molto gettonato nella Capitale per le numerose attrazioni. I clienti si stavano godendo la permanenza, alcuni sono saliti sulle montagne russe. Ma proprio durante la corsa la giostra si è fermata, a causa di un problema tecnico, così le persone sono rimaste bloccate.

I visitatori soccorsi dai vigili del fuoco

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 la sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma ha inviato la squadra territoriale di Pomezia (22 A), l’autoscala e il personale del Nucleo Nucleo speleo-alpino-fluviale.

I pompieri hanno soccorso i visitatori rimasti bloccati, riportandoli in sicurezza. Le operazioni di recupero delle persone si sono svolte senza conseguenze. Nel frattempo il personale del Parco ha chiesto l'intervento dei tecnici per riparare la giostra e per verificare le cause del blocco.