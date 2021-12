Monopattini elettrici: a Roma da gennaio casco obbligatorio e divieto strade alto scorrimento Roma si doterà presto di un regolamento cittadino sui monopattini elettrici, rendendo l’utilizzo del casco obbligatorio e vietando alcune strade ad alto scorrimento. Zanolla (PD): “Subito a lavoro in commissione, a gennaio le nuove regole”.

A cura di Valerio Renzi

David Guadagno, 58 anni, guidava un monopattino elettrico quando è stato investito da un'auto su via Cristoforo Colombo rimanendo ucciso nell'impatto. Questo è solo il più grave e tragico incidente in ordine di tempo che vede coinvolti i monopattini elettrici, ormai una presenza radicata nelle nostre città grazie ai servizi di sharing e alla diffusione come mezzo di trasporto privato. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha reso obbligatorio il casco per chi va in monopattino, e anche Roma si sta attrezzando per un regolamento cittadino. La maggioranza di Roberto Gualtieri pensa non solo a rendere obbligatorio il casco, ma anche a stalli e aree di sosta dedicate, e al divieto di transito sulle strade ad alto scorrimento.

Zanolla (PD): "Agire immediatamente per un regolamento"

"Dopo una prima fase di entusiasmo è ormai chiaro che è necessaria anche una normativa a livello nazionale. – spiega a Fanpage.it Giovanni Zanolla, consigliere comunale dem e presidente della Commissione Mobilità – Questo non ci esime da intervenire immediatamente per garantire la sicurezza prima di tutto di chi viaggia sui monopattini elettrici. Valuteremo non solo l'obbligo di indossare il casco, ma anche il divieto di transito in determinate strade, penso alla Colombo o alla Pontina".

Monopattini: dialogo bipartisan per le nuove regole

Ieri Fratelli d'Italia ha scelto, dopo un'interlocuzione con la maggioranza, di ritirare una mozione sul tema. L'impegno preso da Zanolla è di arrivare in tempi brevi a un atto d'indirizzo e poi a varare un regolamento. "Il ritiro della mozione era un atto di buonsenso. – prosegue Zanolla – All'opposizione durante la scorsa legislatura abbiamo pungolato insieme l'ex maggioranza del Movimento 5 Stelle a intervenire sul tema, ma ci siamo sentiti rispondere che non c'era ‘possibilità di regolamentare il libero mercato', per citare le parole dell'ex assessore e vicesindaco Pietro Calabrese. Noi ci siamo impegnati a fare un atto d'indirizzo in commissione per arrivare a un regolamento già entro gennaio".

Stop parcheggio selvaggio: aree sosta e stalli per i monopattini

Il regolamento che sarà studiato nelle prossime settimane prevederà novità anche sulla sosta dei monopattini, che in alcuni casi arrivano ad occupare i marciapiedi impedendo il passaggio, in altri rappresentano addirittura un pericolo. Per questo sono allo studio "aree di sosta e stalli", per tutelare soprattuto "i non vedenti, i cittadini diversamente abili e i bambini in carrozzina", ribadendo il principio "che marciapiedi e strade devono essere sicuri e e accessibili a tutti".