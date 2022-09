Mondo di Mezzo, condannati Buzzi e Carminati: il ras delle cooperative arrestato nella notte Dopo nove ore di camera di consiglio sono arrivate dalla Cassazione le condanne definitive per Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. Il primo è stato arrestato nella notte.

A cura di Natascia Grbic

Salvatore Buzzi e Massimo Carminati sono stati condannati rispettivamente e dodici anni e dieci mesi e dieci anni di reclusione per il processo Mondo di Mezzo. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione dopo nove ore di camera di consiglio. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, Buzzi è stato arrestato nella notte a Lamezia Terme. Andrà in carcere per scontare oltre sette anni di pena residua mentre Carminati, presente in aula al momento della sentenza, potrebbe andare ai servizi sociali.

La Cassazione aveva rimandato il processo alla Corte d'Appello per riconteggiare la pena, dopo l'esclusione dell'aggravante mafiosa e il riconoscimento di due distinte organizzazioni criminali. Una dedita alla corruzione (Buzzi) e l'altra alle estorsioni (Carminati). Per quanto riguarda gli intrecci con la politica, i giudici hanno escluso le pressioni criminali, ma riconosciuto il pagamento di tangenti per favorire le cooperative di cui Salvatore Buzzi era a capo.

La Cassazione ha annullato la sentenza di appello nei confronti dell'ex amministratore delegato di Ama Franco Panzironi, disponendo un nuovo giudizio, "ferma restando l'affermazione di responsabilità del medesimo già operata per gli altri reati di traffico di influenze e di turbativa d'asta". Sono stati invece respinti i ricorsi presentati da "Pucci Carlo, Testa Fabrizio Franco, Garrone Alessandra, Di Ninno Paolo, Caldarelli Claudio, nei cui confronti ha annullato senza rinvio la medesima sentenza ma limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; ed ha integralmente rigettato i ricorsi proposti da Carminati Massimo e da Buzzi Salvatore".