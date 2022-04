Momenti di terrore a Piazza Venezia: macchina piomba fuori un pub, feriti tre ragazzi uno è grave Tre ragazzi sono stati investiti mentre si trovavano fuori dal pub: grave l’unico maggiorenne del gruppo, trasportato all’Umberto I in codice rosso.

È successo alle prime ore del mattino fuori dal locale, uno scottish pub a pochi passi da piazza Venezia, nel cuore delle bellezze di Roma. Verso le ore 4, all'altezza del civico 138 di via Quattro Novembre, tre ragazzi sono stati investiti mentre si trovavano fuori dal locale, forse per fumare una sigaretta o per prendere una boccata d'aria.

I tre, un maggiorenne e due minorenni, fra cui una ragazza di circa quindici anni, si trovavano sul bordo della strada, appena fuori dal locale quando un'automobile, uscita fuori strada, li ha investiti.

L'incidente

Mentre si trovavano all'aperto, è arrivata un'Alfa Romeo Giulia che, uscita fuori strada, ha investito i tre ragazzi. Alla guida del mezzo c'era un altro ragazzo, classe 1999, che è stato trasportato subito all'ospedale Santo Spirito in codice azzurro: per lui sono stati disposti tutti gli esami tossicologici di rito per verificare le condizioni in cui si trovava alla guida. Sul posto sono arrivati gli agenti del I Gruppo Trevi che si sta occupando del caso.

I soccorsi

A seguito dell'incidente, sono stati immediatamente allertati i soccorsi: intorno ai tre ragazzi feriti si sono subito formati gruppi composti dai ragazzi presenti, nel pub e per strada, per aiutare e confortare i tre malcapitati, come si vede anche dalle foto.

Due di loro, una quindicenne e un altro ragazzo minorenne, sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù in codice arancione, mentre il ragazzo maggiorenne, invece, è stato trasportato al policlinico Umberto I: le sue condizioni, però, sono più gravi e per lui è stato disposto un codice rosso.