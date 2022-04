Molestie su quattro minori: colonnello dell’Esercito a processo Dovrà rispondere di molestie su minori un colonnello di 55 anni finito a processo. Avrebbe adescato e palpeggiato 4 ascolescenti, dopo essersi guadagnato la fiducia dei genitori.

A cura di Alessia Rabbai

Un colonnello dell'Esercito è finito processo con l'accusa di presunte molestie su minori. Ad essere presi di mira sono stati quattro adolescenti, di età compresa tra i dodici e i quattordici anni, due figli della coppia che spesso lo ospitava e due loro amici. Il cinquantacinquenne è stato arrestato a marzo del 2021 a seguito della denuncia sporta dai genitori, ora come riporta Il Corriere della Sera, delle accuse avanzate dalla pm Daniela Cento dovrà risponderne davanti ai giudici. Il militare li avrebbe palpeggiati, mentre li aiutava a fare piegamenti e flessioni durante gli allenamenti. L'indagine è partita dal ritrovamento di alcune chat da parte dei genitori con le conversazioni intercorse tra il militare e i figli. Il colonnello avrebbe raccomandato loro di non svelare nulla su quanto accadeva in loro assenza. I fatti risalgono all'inizio del 2020, quando il colonnello frequentava in amicizia la casa di una coppia con due figli.

I coniugi ospitavano volentieri il colonnello perché si mostrava una persona interessante, piacevole da ascoltare e con la quale scambiare idee e sentire racconti, fino ad invitarlo a trascorrere le vacanze nella casa al mare. L'accusa ritiene invece che il militare avrebbe conquistato la fiducia della coppia, approfittando della sua posizione, solo perché voleva adescare i loro figli. I genitori gli permettevano di occuparsi di loro, li portava in palestra con l'auto, li assisteva durante gli allenamenti e li avrebbe anche invitati a casa sua. I ragazzi inizialmente lo adoravano, chiamandolo ‘zio' ma con il passare del tempo i suoi comportamenti sarebbero diventati equivoci, fino a quando li avrebbe palpeggiati. Gli adolescenti inizialmente non volevano raccontare nulla perché era intimoriti dal fatto che lui avesse la pistola e che potesse faree del mare ai loro genitori. Sono stati ascoltati con audizione protetta.