Molestate sull’autobus mentre vanno a scuola: domiciliari per il 54enne che palpeggiava adolescenti Un uomo di 54 anni è stato posto agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata nei confronti di alcune studentesse delle scuole superiori: le molestava mentre si recavano a scuola in autobus.

Un 54enne è stato arrestato per aver palpeggiato alcune studentesse mentre stavano andando a scuola a bordo di uno degli autobus Atac. L'uomo, che si è rivelato essere un maniaco seriale, agiva sempre alla stessa maniera: alla stessa ora, fra le 7 e le 8 della mattina; sempre su ragazze giovanissime, appena adolescenti e persino sulla stessa linea di autobus, la 766, che da Stazione Trastevere, nel quartiere Gianicolense, porta al capolinea di via Andrea Millevoi, in zona Fonte Meravigliosa, passando per le zone di San Paolo e Tor Marancia. Lungo la tratta, a quell'ora, l'autobus era pieno di ragazze adolescenti che si recavano in una delle scuole situate lungo il percorso che faceva l'autobus.

Le numerose segnalazioni delle adolescenti

Nel corso degli ultimi mesi, sono state molte le ragazze e le ragazzine che hanno provveduto a segnalare le molestie avvenute sull'autobus alle forze dell'ordine. Fra queste, l'ultima è arrivata qualche giorno fa, nella giornata di venerdì 4 febbraio, quando due 14enni si sono rivolte al 112 per comunicare di essere state vittime a loro volta dei palpeggiamenti ricevuti la mattina mattina stessa sull'autobus. Le due hanno, poi, provveduto a sporgere denuncia al commissariato di polizia Cristoforo Colombo.

L'intervento della polizia

Presa in considerazione l'ipotesi che potesse trattarsi di un maniaco seriale, i poliziotti si sono organizzati per coglierlo sul fatto. Vestiti in borghese, sono saliti su uno degli autobus Atac della linea incriminata, con una delle studentesse che era già stati vittima dell'uomo e, fingendosi dei viaggiatori che si spostano nella città di Roma utilizzando i mezzi pubblici, hanno atteso in mezzo agli altri che il molestatore salisse sul veicolo e, come nelle altre mattine, si avvicinasse alle ragazze per palpeggiarle.

Il molestatore colto sul fatto

Il 54enne, salito sul 766 in una delle fermate che si trovano su viale Guglielmo Marconi, in zona San Paolo, è andato immediatamente verso le ragazze. Proprio mentre stava per iniziare a molestarle, però, i poliziotti sono intervenuti, cogliendolo quindi in flagranza di reato: violenza sessuale aggravata, perché le vittime sono minorenni e, al momento dei fatti, si trovavano poco distante da un edificio scolastico. Oggi l'uomo, un 54enne romano, si trova ai domiciliari.