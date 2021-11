Molestata a nove anni sullo scuolabus, autista a processo: le violenze andate avanti 4 anni L’uomo è stato rinviato a giudizio e sospeso dal servizio. Le violenze subite dalla ragazzina sarebbero andate avanti dal 2013 al 2017.

A cura di Natascia Grbic

Un autista di scuolabus di 56 anni è finito a processo con l'accusa di violenza sessuale su minore aggravata dalla circostanza di averne abusata nelle vicinanze della scuola. Gli abusi, secondo quanto denunciato dalla ragazzina, sarebbero iniziati quando lei aveva solo nove anni e andati avanti per quattro anni, dal 2013 al 2017. Il pubblico ministero ne chiesto il rinvio a giudizio, il giudice per l'udienza preliminare lo ha disposto: il 56enne quindi, finirà a processo. L'uomo ha dichiarato di essere innocente e ha chiesto di essere ascoltato dal giudice: non ha precedenti, e al momento non è stata disposta nessuna misura cautelare nei suoi confronti. In seguito all'indagine però, è stato sospeso dal servizio. La vicenda è riportata da Il Corriere della Sera.

Secondo quanto raccontato dalla ragazzina, gli abusi sarebbero avvenuti sullo scuolabus che la portava ogni mattina a scuola. La piccola, che all'inizio delle molestie aveva nove anni, prendeva l'autobus tutte le mattine alle 7.30 insieme agli altri bambini, ma una volta che tutti scendevano per andare in classe rimaneva qualche minuto in più sul mezzo. Ed è in questo lasso di tempo che si sarebbero consumati gli abusi: l'uomo avrebbe costretto la bambina a toccarlo nelle parti intime, e le avrebbe mostrato alcune foto hot – non trovate poi in fase di indagine, almeno nei dispositivi presi in esame – presenti nel suo cellulare.

Ad accorgersi del malessere della ragazzina sono stati i genitori, che si sono accorti che qualcosa non quadrava. A scuola aveva cominciato ad andare molto male e si era chiusa in se stessa, non riusciva più a stare nemmeno con i suoi coetanei. Poi, un giorno, non ce l'ha più fatta: è scoppiata a piangere e ha raccontato quando accaduto ai genitori, che sono andati poi a sporgere denuncia.