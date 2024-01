Molestano una barista e feriscono il titolare del bar alla testa: arrestati Sono finiti ai domiciliari in attesa del processo du uomini che hanno molestato una barista e aggredito il titolare di un bar facendolo finire in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Hanno molestato una barista e aggredito il titolare di un bar colpendolo alla testa e facendolo finire in ospedale con una prognosi di cinque giorni e provocato 15mila euro di danni. I carabinieri hanno arrestato due uomini di quarantatré e un trentanovenne, che sono gravemente indiziati di violenza e minacce a pubblico ufficiale in concorso. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, lunedì 8 gennaio, quando due uomini che avevano bevuto alcol sono entrati all'interno di un esercizio commerciale e hanno ordinato il caffè.

Si sono poi intrattenutinel locale iniziando a fare delle battute non gradite ad una barista che in quel momento stava lavorando con la clientela, molestandola. L'hanno poi aggredita verbalmente quando lei li ha respinti e ha chiesto aiuto ad una collega andando nel retro del bar. Ha detto ai due uomini di smetterla, di pagare i caffè e di andarsene. Ma i due clienti non hanno accettato le sue parole anzi, hanno perso il controllo e hanno iniziato a danneggiare vetrina e arredi. Nel frattempo è intervenuto il titolare del bar, un ventiquattrenne, ma i due lo hanno aggredito, colpendolo in testa e ferendolo. Sul posto ricevuta la segnalazione sono giunti i militari della Stazione di Colleferro e di Artena, i due uomini alla loro vista hanno cercato di scappare, ma sono stati fermati.

Uno di loro ha opposto resistenza, mentre l'altro, nonostante ci fossero i carabinieri, ha continuato ad insultare la barista, fino a quando entrambi non sono stati portati via. Accompagnati in caserma, tutti e due sono stati identificati e arrestati per violenza e minacce in concorso nei confronti dei carabinieri e denunciati per molestie, danneggiamento e lesioni personali. Sono stati poi sottoposti alla misura di custodia cautelare dei domicliari, il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e sono in attesa del processo. Il ventiquattrenne titolare del bar ha avuto bisogno di cure mediche a seguito dell'aggressione, ha fatto accesso al pronto soccorso dell'ospedale di Colleferro ed è stato dimesso con cinque giorni di prognosi.