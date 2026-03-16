Molesta due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino: arrestato per violenza sessuale

Ha molestato due ragazze di 15 e 18 anni alla stazione ferroviaria di Cassino. Arresto e domiciliari per un 26enne.

La stazione ferroviaria di Cassino (Immagine da Google Maps)

Arresto e domiciliari sono i provvedimenti scattati nei confronti di un uomo di ventisei anni, che gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Cassino hanno arrestato per violenza sessuale. Avrebbe molestato due ragazze, una di quindici e l'altra di diciotto anni alla stazione ferroviaria di Cassino. La Procura della Repubblica che indaga sul caso ha disposto il fermo di polizia giudiziaria nei confronti del ventiseienne, che si trova ai domiciliari. Oggi è attesa la convalida del fermo.

Secondo quanto ricostruito i fatti risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti alla stazione ferroviaria di Cassino in provincia di Frosinone. A segnalare l'accaduto sono state diverse persone, che hanno raccontato come l'uomo ha avuto comportamenti inappropriati nei confronti di due ragazze. Nello specifico le avrebbe molestate pubblicamente. Arrivate le segnalazioni, ad intervenire sono stati gli agenti della polizia giudiziaria, che sono risaliti all'uomo e l'hanno bloccato proprio nei pressi della stazione ferroviaria dove sono avvenute le molestie.

Arrestato un 60enne che ha abusato di un minore nella metro a Roma

A Roma i carabinieri del Comando di Piazza Venezia hanno arrestato un sessantenne per violenza sessuale aggravata ai danni di un minorenne. Ha abusato più volte dello stesso minore, un ragazzo di sedici anni, mentre si trovava a bordo della metro C. Sono almeno sei gli episodi contestati, avvenuti tra il 15 febbraio e il 6 marzo scorso. Il giovane al momento delle violenze era nel vagone diretto verso la scuola, l'uomo si sarebbe approfittato dell'affollamento del convoglio e degli spazi stretti per entrare fisicamente in contatto con la vittima. I militari hanno raggiunto il sessantenne arrestandolo in flagranza di reato.