Mohammed ucciso a 21 anni nel parcheggio dell’Oviesse: l’ipotesi della lite per motivi sentimentali

Hanno tra i 19 e i 23 anni i fermati per l’omicidio del 21enne Mohammed Hegazy Ibrahim Elsaye. L’ipotesi è che la lite sia nata per motivi sentimentali.

Immagine di repertorio

Ci sarebbe una lite per motivi sentimentali dietro all'omicidio che si è consumato davanti al negozio Oviesse in piazza San Giovanni Battista de La Salle in zona Cornelia a Roma. C'è un altro fermato tra i presunti autori dell'aggressione, un accoltellamento nel quale è morto un ragazzo. Si tratta di tre giovani di diciannove, venti e ventitré anni, con precedenti penali per droga. La vittima da quanto si apprende è Mohammed Hegazy Ibrahim Elsaye, un ventunenne di nazionalità egiziana. L'omicidio si è consumato ieri, domenica 22 febbraio nel quadrante Nord-Ovest della Capitale. Sul caso indagano i carabinieri.

Ipotesi lite sentimentale

Salgono a tre i fermi per l'omicidio di Cornelia. Si tratta di due ragazzi egiziani di venti e ventitré anni e di un diciannovenne algerino. I carabinieri li hanno individuati e fermati insieme ai militari dell'Esercito, mentre si trovavano nell'area a ridosso della stazione Tiburtina. Gli investigatori passano al vaglio varie ipotesi, al momento la più accreditata sarebbe quella di una lite nata per motivi sentimentali. I tre fermati fanno parte di un centro d'accoglienza che si trova in via del Gelsomino e abitualmente si ritrovano nella piazza.

Il 21enne ucciso a coltellare al cuore

Le indagini degli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma sono in corso per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Per il ventunenne, colpito da diversi fendenti al torace, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni emerse finora erano circa le ore 14 quando c'è stata una lite davanti al supermercato e al negozio Oviesse, a pochi passi dalla Circonvallazione Cornelia. Il ventunenne è stato colpito al costato con diversi fendenti. Si è poi accasciato a terra ed è deceduto sul posto, mentre gli aggressori sono scappati. A ritrovarlo sono stati i militari.