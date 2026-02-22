roma
Paura a Roma, uomo muore accoltellato davanti al supermercato: due fermi per omicidio

Una lite finisce in tragedia a Cornelia, nel quadrante nord ovest della capitale. Sul posto i carabinieri.
A cura di Beatrice Tominic
L’ingresso del supermercato davanti al quale si è consumato l’omicidio.
L’ingresso del supermercato davanti al quale si è consumato l’omicidio.

Stavano litigando davanti al supermercato Pewex di piazza San Giovanni Battista della Salle, a pochi passi da Circonvallazione Cornelia, poco prima delle ore 14. A un certo punto, però, in due hanno aggredito violentemente un altro uomo. Durante la lite è stato estratto un coltello e il terzo è stato colpito da fendenti al costato, con violenza.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena arrivati sul luogo della segnalazione i carabinieri hanno trovato l'uomo, colpito da fendenti al costato, in terra. È morto poco dopo l'aggressione a causa delle gravi lesioni riportate all'addome. Per lui ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano: non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto in breve tempo a causa delle complicazioni e della profondità delle lesioni riportate: si tratta di ferite da taglio scagliate sul costato.

Il lavoro dei carabinieri: rintracciati e fermati due uomini

Sul posto sono accorsi immediatamente i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della compagnia di Roma San Pietro che hanno aperto immediatamente le indagini e hanno subito iniziato a svolgere le ricerche dei due uomini che hanno aggredito e ucciso l'altro.

In breve tempo i militari sono riusciti a rintracciare e a fermare due uomini: non sono noti alle forze dell'ordine e sono di origine straniera, è ancora in corso la loro identificazione. Ciò che è certo, dopo quanto accaduto, è che sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Nel frattempo i militari continuano ad indagare sul caso: approfondimenti in corso sulla loro posizione.

Non sono ancora chiari, inoltre, i motivi che hanno portato all'accoltellamento e, di conseguenza, al delitto. Secondo quanto ricostruito finora, i tre stavano litigando fuori dal supermercato che si trova fra circonvallazione Cornelia, all'uscita dell'omonima stazione della metropolitana della linea A, l'ultima prima del capolinea di Battistini, la via Aurelia e via Baldo degli Ubaldi: ancora da ricostruire però, le cause che hanno fatto scoppiare il litigio fra i tre.

Articolo in aggiornamento

Attualità
Cronaca
Immagine
