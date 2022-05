Misterioso furto alle poste: entrano negli uffici di notte, ma rubano soltanto 15 raccomandate La scorsa notte un gruppo di persone con i volti coperti dal passamontagna ha fatto irruzione negli uffici delle poste di Trionfale, rubando 15 raccomandate non ancora registrate: aperte le indagini.

È successo la scorsa notte negli uffici postali di via Sappada, a neanche un chilometro dal policlinico Gemelli, nella zona di Trionfale: un gruppo di ladri ha fatto irruzione negli uffici, forzando una porta. Poi, come si legge in un articolo de il Messaggero, è fuggito via, portando con sé soltanto 15 raccomandate.

Ad accorgersi dell'intrusione, verso le 2.40, sono stati gli agenti del personale della sicurezza che, appena accorti della porta forzata, hanno allertato immediatamente la polizia: da quel punto sono iniziati i controlli, terminati solo all'alba.

Il bottino

In breve tempo sono arrivati anche i responsabili delle Poste che hanno esaminato gli uffici per verificare cosa mancasse: il bottino rubato dai ladri è composto da sole 15 raccomandate. Quasi impossibile, però, dire cosa nascondano né chi siano i destinatari o i mittenti, perché al momento del furto, non erano ancora state registrate. Per il resto, invece, non sembra mancare altro.

Le indagini

Sul furto stanno indagando gli agenti di Monte Mario che, adesso, stanno cercando di capire di che tipo di raccomandate si tratti. Sul luogo, nel corso della mattina di ieri, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Scientifica che si sono fermati ad esaminare gli uffici per più di un'ora in cerca di potenziali tracce che possano far risalire all'identità dei ladri.

Entrati facendo saltare la serratura centrale di una porta che ora appare divelta, i malviventi hanno fatto irruzione negli uffici postali indossando dei passamontagna che rende impossibile, nonostante le telecamere di sicurezza, vedere i loro volti: nelle riprese registrate dai sistemi di videosorveglianza i loro visi appaiono completamente coperti. Nel corso dei controlli, infine, gli agenti hanno scattato più foto anche nell'ufficio smistamento: successivamente verrà stilata un'informativa da inviare al magistrato.