Minorenne beve cocktail alcolici e finisce in ospedale: denunciate cameriera e titolare di un locale I carabinieri nell’ambito dei controlli sui realti legati alla movida, hanno denunciato la titolare di un locale e una cameriera che hanno venduto alcolici a una minorenne, finita in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Ha dato cocktail alcolici ad una minorenne, che si è sentita male ed è finita in ospedale. I carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno denunciato la titolare sessantacinquenne di un locale e una cameriera ventenne. La loro posizione in merito all'accaduto è al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Velletri. La proprietaria dell'attività commerciale inoltre ha ricevuto una multa di 308 euro, perché non ha esposto, come richiesto, la licenza di sommistrazione alimenti e bevande.

La giovane si è sentita male e si è accasciata a terra

L'episodio risale agli scorsi giorni e si è verificato a Colleferro, in provincia di Roma. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine erano circa le ore 22.30, la minorenne era insieme ai suoi amici e stava trascorrendo la serata in un locale nel centro della città. Ha bevuto troppo e si è sentita male, ha perso i sensi e si è accasciata a terra. Un cocktail dopo l'altro, a somministrarglielo il personale. Le sue condizioni erano tali da richiedere il trasporto in ospedale. A prestarle aiuto per primi sono stati i suoi amici, che le sono rimasti accanto prestandole assistenza e chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, in attesa dell'arrivo dei paramedici.

Soccorsa e trasportata in ospedale con tasso alcolemico elevato

Soccorsa dal personale sanitario che l'ha raggiunta sul posto, la ragazza è stata trasferita in ambulanza al pronto soccorso di Colleferro, dove i medici le hanno riscontrato un tasso alcolemico elevato. I ragazzi hanno poi raccontato l'accaduto ai militari della Sezione Radiomobile, indicandgli il locale che le aveva venduto alcolici, nonostante fosse minorenne. Dopo i controlli nel locale sono scattate le denunce. L'intervento fa parte del piano strategico dell Comando provinciale dei carabinieri di Roma, che ha come obiettivo quello di prevenire i reati legati alla ‘movida', garantire maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione sociale e mantenere alta l’attenzione, specialmente nei fine settimana.