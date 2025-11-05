Ubriaco minaccia una donna: “Concediti o ti stupro”, 45enne arrestato per violenza sessuale

La giudice ha convalidato l’arresto nei confronti di un 45enne accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna. Lui ha negato tutto, spiegando che lei lo ha accoltellato quando è andato a casa sua a chiederle indietro i soldi che le aveva prestato.

"Concediti o ti stupro" sono le parole che un uomo di quarantacinque anni avrebbe rivolto ad una donna, costringendola a consumare un rapporto con lui. I carabinieri dopo la denuncia della vittima e gli accertamenti hanno arrestato e portato in carcere un uomo con precedenti alle spalle, che dovrà rispondere di violenza sessuale. La quarantanne, anche lei con precedenti, si è rivolta alle forze dell'ordine dopo l'episodio in cui è rimasta coinvolta e sono scattate le ricerche, che hanno portato alla misura di custodia cautelare.

Ieri c'è stata l'udienza per l'interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina. L'uomo, difeso dall’avvocato Marco Reale, ha respinto le accuse a suo carico, dichiarando di non aver compito il fatto di cui è accusato. Sulla vicenda hanno lavorato i carabinieri della Compagnia di Terracina, coordinati dalla Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito finora come riporta Latina Oggi a seguito della denuncia depositata dalla donna l'uomo avrebbe abusato di lei in casa. Si sarebbe presentato nella sua abitazione la sera prima, ubriaco. L'avrebbe minacciata urlandole contro che se non si fosse concessa fisicamente, lui l'avrebbe violentata. Lei lo ha respinto e così, come raccontato dalla donna, sarebbe avvenuta la violenza.

Il quarantacinquenne ha invece raccontato una versione dei fatti decisamente diversa: l'avrebbe raggiunta solo al mattino, per chiederle che gli restituisse 400 euro che le aveva prestato. Non accettando la sua richiesta di riavere indietro il denaro lo avrebbe così accoltellato alla pancia per mandarlo via, facendolo finire in ospedale, dal quale è stato dimesso con una prognosi di sette giorni. La giudice ha convalidato l'arresto.