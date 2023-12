Arrestato minacciava la ex: “Torna con me o ti faccio togliere nostra figlia dai servizi sociali” Dovrà rispondere del reato di atti persecutori un 57enne finito in carcere per aver minacciato la ex, anche appostandosi sotto la sua abitazione.

Ha perseguitato la ex compagna, minacciandola che se non fosse tornata insieme a lui le avrebbe fatto togliere la figlia minorenne dai servizi sociali. A finire in carcere destinatario di una misura di custodia cautelare è un uomo di cinquantasette anni, che dovrà rispondere del reato di atti persecutori. Il provvedimento è scattato su disposizione del giudice delle indagini preliminari, come richiesto dalla Procura di Velletri.

I fatti sono accaduti ad Anzio, sul litorale della provincia Sud di Roma, a rendere esecutiva la misura di custodia cautelare sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Anzio-Nettuno, al termine di un'indagine coordinata dalla Procura. Accertamenti che sono partiti dalla denuncia della vittima, che ha preso coraggio, si è fatta forza e ha raccontato tutto ai poliziotti. Una spirale di presunte minacce e vessazioni, che andava ormai avanti, a dire della donna, da tre anni. Maltrattamenti che con il trascorrere del tempo erano diventati sempre più frequenti.

Una relazione quella che aveva avuto con l'ex compagno che per la donna era ormai giunta al capolinea e aveva deciso di chiudere. Lui però questo non l'aveva accettatto: le telefonava insistentemente e inviava numerosi messaggi. A novembre scorso l'ha raggiunta a casa, minacciandola che si sarebbe appunto rivolto ai servizi sociali, per farle portare via la loro figlia minore, se non fosse tornata con lui. In un'altra occasione si sarebbe arrampicato sul muro di recinzione dell'abitazione della ex, per controllare se lei fosse in casa, lanciandole sassi contro la porta.

Una sera, la donna tornando a casa si è accorta della presenza dell'ex ed è stata costretta a nascondersi per molto tempo dietro alcune auto insieme alla figlia minore, finché lui non si è allontanato. Avrebbe inoltre minacciato di morte il suo nuovo compagno. I poliziotti al termine delle indagini emessa la misura di custodia cautelare lo hanno raggiunto e portato presso la casa circondariale di Velletri, dove si trova a disposizione della Magistratura.