Minaccia di uccidere l’ex compagna con un’ascia e tenta di sfondare la porta di casa: arrestato L’uomo, un 39enne, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Appio e attualmente si trova in custodia cautelare in carcere.

A cura di Enrico Tata

Dovrà rispondere delle accuse di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto abusivo d'arma. Ma è accusato anche di aver minacciato l'ex compagna con un'ascia e di aver tentato di sfondare la porta di casa della donna. L'uomo, un 39enne, è stato arrestato dagli agenti del commissariato Appio di Roma e attualmente si trova in custodia cautelare in carcere.

Le minacce all'ex compagna: "Vengo a casa tua e ti uccido"

A denunciarlo è stata proprio l'ex compagna, che si è presentata negli uffici di polizia e ha raccontato agli agenti delle minacce di morte ricevute dal suo ex. "Vengo e ti uccido", le avrebbe detto durante una chiamata. Poco dopo i vicini di casa della signora hanno avvertito la donna della presenza di un uomo all'esterno della sua abitazione che, con un'ascia in mano, cercava di sfondare la porta per entrare all'interno dell'appartamento.

L'uomo è stato arrestato in flagrante dagli agenti del commissariato Appio

Sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato Appio insieme agli uomini dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Lì hanno trovato il 39enne con un'ascia in mano che, quando li ha visti arrivare, ha provato anche ad aggredirli. Al termine di una breve colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccare l'uomo e, dopo gli accertamenti di rito, lo hanno arrestato in flagrante. Come detto, dovrà rispondere delle gravi accuse resistenza, minaccia aggravata a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. La procura di Roma ha chiesto la convalida della misura pre-cautelare al gip. Il giudice ha previsto per l'indagato la custodia cautelare in carcere.