Minaccia di accoltellate i genitori che non vogliono dargli i soldi per la droga: arrestato Il giovane si trova ora nel carcere di Rebibbia. I genitori non lo avevano mai denunciato prima d’ora sperando che si disintossicasse.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo di trentuno anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Vicovaro e portato nel carcere di Rebibbia. Ha minacciato i genitori con un coltello per costringerli a dargli i soldi per acquistare la droga. La madre e il padre, che non sapevano più come fare, alla fine hanno deciso di denunciarlo.

Una vicenda triste che è avvenuta a Vicovaro, a poca distanza dalla città di Roma. Secondo quanto dichiarato dalla madre e dal padre, il 31enne aveva problemi di tossicodipendenza da diversi anni. Invano hanno provato ad aiutarlo, ma non ci sono riusciti. Nemmeno lo stare in una comunità terapeutica è servito ad aiutarlo. Il ragazzo ne era uscito sempre con gli stessi problemi, che continuavano a non passare. E, a farne le conseguenze, erano soprattutto i genitori.

Quello avvenuto nella giornata di ieri non è l'unico episodio di violenza del 31enne verso i genitori. Da tempo il giovane era manesco con loro e li minacciava. O perché era su di giri per la droga, o perché stava andando in astinenza e aveva bisogno del denaro per acquistarla. L'uomo e la donna hanno subito per diverso tempo e hanno sempre evitato di denunciarlo. Non volevano che il figlio infatti passasse dei guai e hanno sempre sperato che a un certo punto la situazione potesse migliorare.

Così però non è stato. E ieri il ragazzo ha preso un coltello, minacciando di morte i genitori perché voleva avere i soldi per comprare la droga. La madre e il padre non glieli hanno dati e lui ha dato in escandescenze. Una situazione che poteva solo degenerare: per questo il padre ha deciso di chiamare i carabinieri, chiedendo loro di intervenire.