Minacce a colpi di pistola davanti casa: l’imprenditore aveva denunciato i suoi usurai Il fatto è accaduto intorno alle 21,45 di martedì 14 giugno a Pomezia, a sud di Roma, in via della Motomeccanica.

A cura di Enrico Tata

Nel 2020 è stato vittima di usura e ha contribuito all'arresto degli autori del reato. Ieri sera qualcuno ha atteso l'imprenditore davanti casa e gli ha sparato diversi colpi di pistola. L'uomo ha risposto al fuoco con la sua arma, regolarmente detenuta, ed è riuscito a mettere in fuga l'aggressore. Il fatto è accaduto intorno alle 21,45 di martedì 14 giugno a Pomezia, a sud di Roma, in via della Motomeccanica.

La ricostruzione dei fatti

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti sul posto, l'uomo aveva appena parcheggiato la sua automobile e si stava dirigendo verso casa, quando qualcuno ha cominciato a sparare colpi di pistola. L'imprenditore ha risposto al fuoco ed è riuscito a far scappare il malvivente. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non c'è stato quindi bisogno dell'intervento dei sanitari del 118. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati.

Nel 2020 l'imprenditore è stato vittima di usura

Nel 2020 l'imprenditore è stato vittima di usura. i carabinieri, riporta La Repubblica, hanno arrestato lo strozzino mentre riceveva due orologi di lusso dall'uomo per ripagare in parte un prestito. Soldi che la vittima aveva chiesto e ricevuto nel 2018, poiché versava in difficoltà economiche, e che stava ripagando con interessi altissimi. Avrebbe dovuto versare i 250mila euro prestati con un tasso del 10 per cento da corrispondere ogni mese. A causa di questi interessi, aveva già versato allo strozzino circa 350mila euro (sotto minaccia). Dopo l'arresto del suo usuraio, l'imprenditore ha cominciato a collaborare con i carabinieri.