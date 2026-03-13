Miglioramento con schiarite e poca pioggia: che tempo farà nel weekend, le previsioni meteo dell’esperto

Immagine di repertoriob iStock

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il fine settimana che va da venerdì 13 a domenica 15 marzo registrano cielo nuvoloso e con ampie schirite, con temperature che arriveranno a massime di 15 gradi. Ce ne parla l'esperto di Meteo Expert Flavio Galbiati, che fa una panoramica del weekend dal punto di vista meteorologico.

Oggi, venerdì 13 marzo, il tempo è in miglioramento rispetto ai giorni scorsi, il cielo è parzialmente coperto da nubi. Galbiati spiega: "La fase più critica del matempo è stata ieri, mentre oggi ci aspettiamo una giornata più tranquilla dal punto di vista meteorologico con della nuvolosità. Per quanto riguarda le temperature non ci sono particolari variazioni, se non qualche grado in meno nelle massime che arriveranno fino a 15 gradi".

Cielo parzialmente nuvoloso e possibili piogge: le previsioni per venerdì 13 e sabato 14 marzo

Su Roma e Lazio nel fine settimana si attende un miglioramento, spiega Galbiati: "Oggi ci aspettiamo una giornata più tranquilla dal punto di vista meteorologico con nuvolosità diffusa. Durante il pomeriggio nel centro Italia potrebbe verificarsi un po' di instabilità, senza però fenomeni particolarmente rilevanti, come forti rovesci e temporali sulla Capitale e sul Lazio. Sabato miglioramento in vista, con una giornata ancora più tranquilla con un po' di nubi senza fenomeni particolari".

Domenica 15 marzo tempo stabile con vento di Scirocco

"Domenica 15 marzo la tendenza non è ancora ben definita, dunque è presto per sapere in maniera affidabile quali saranno le previsioni del meteo su Roma e Lazio – spiega l'esperto – Un vortice di bassa pressione con l'arrivo di aria più fredda nel Mediterraneo ad oggi ha una traiettoria sulle Isole Maggiori, dunque più a Ovest rispetto al Lazio. Il maltempo dunque nella gironata di domenica non dovrebbe interessare le regioni centrali, ma ci sarà un bel vento di Scirocco soprattutto sul mare".