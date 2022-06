Migliaia alla manifestazione del Pride 2022, Roma si tinge di arcobaleno: “Torniamo a fare rumore” Sono migliaia le persone al Pride 2022, la manifestazione nazionale per l’orgoglio omosessuale che da oltre vent’anni si tiene a Roma. Madrina quest’anno, la cantante Elodie.

A cura di Natascia Grbic

Sono migliaia le persone che in questo momento stanno invadendo Roma per il Pride 2022, la manifestazione dell'orgoglio omosessuale che da oltre vent'anni invade la capitale (il primo al mondo si svolse a Londra nel 1972, a distanza di tre anni dai moti di Stonewall). Piazza della Repubblica diventa dei colori dell'arcobaleno, che si riverseranno nella capitale fino al Colosseo. "Torniamo a fare rumore", lo striscione di apertura della manifestazione. Quindici i carri della manifestazione: quello del circolo Mario Mieli, il Muccassassina, La Tuba, il carro della madrina del Pride 2022 Elodie, delle famiglie arcobaleno e della comunità ebraica. In piazza, anche il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Erano anni che un primo cittadino non prendeva parola al Pride di Roma. In testa anche l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, l'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, l'assessora alle Attività Produttive, Monica Lucarelli, l'assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato. In piazza anche Vladimir Luxuria e Niki Vendola.

In testa al Pride 2022 la madrina, Elodie

"Il Pride è soprattutto un'esplosione di vita, di voglia di rapporto con gli altri. Non può che far bene a tutto e a tutti, anche a chi non è venuto – ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Il diritto alla differenza e all'essere se stessi è un sentimento positivo. Non è un caso che dopo anni in cui siamo stati lontani gli uni dagli altri c'è la voglia di stare insieme su valori e sentimenti positivi. Viva il Pride. Io vengo tutti gli anni, soprattutto da quando sono rappresentate delle istituzioni". In testa, la madrina del Pride 2022, Elodie, vestita di fucsia. La cantante si esibirà al termine e durante la manifestazione.