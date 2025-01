Microcamere nei vestiti per superare l’esame di guida: sei arresti, anche dipendenti motorizzazione

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Sei persone sono state arrestate questa mattina dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Latina, insieme alla Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale del Capoluogo pontino, con l'accusa di aver messo su un'associazione a delinquere volta a ottenere patenti di guida in modo illecito. In breve, i sei arrestati sono accusati di aver consentito a chi doveva sostenere l'esame di presentarsi ai test con una microcamera e degli auricolari, tramite i quali gli venivano poi suggerite le risposte. Tutto questo, chiaramente, non era gratis: gli esami venivano lautamente pagati dai candidati, spesso cittadini di origine indiana che avevano necessità di conseguire la patente di guida anche per il lavoro.

A finire in manette sono state sei persone, tra cui i titolari di alcune autoscuole della provincia pontina e una di Mugnano di Napoli, un dipendente della Motorizzazione di Latina e un addetto alla vigilanza in servizio presso la Motorizzazione Civile di Latina. Sono tutti accusati di associazioone a delinquere. Altre diciotto persone sono al momento indagate, e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. Le indagini, condotte tra ottobre 2022 e giugno 2023, si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali, registrazioni video e delle carte relative agli esami teorici sostenuti da chi doveva conseguire la patente.

Il sistema messo in piedi dal gruppo era molto semplice. Chi doveva sostenere l'esame, ma sapeva di non avere gli strumenti per passarlo, pagava una somma ai titolari delle scuole guida e ai loro complici, e aveva la certezza totale che avrebbe avuto esito positivo. Andava a fare il test con una videocamera nascosta che inquadrava il foglio, e tramite degli impulsi si faceva passare le risposte. Tutto ciò era possibile con la complicità dell'addetto alla vigilanza, che aveva il compito di controllare che nessuno copiasse. Tranne quelli che avevano pagato ovviamente.