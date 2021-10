Michetti surreale sui diritti civili: “Miei amici di Barcellona dicono che a Roma non si paga bus” Enrico Michetti evita di rispondere sui diritti civili. Ad una domanda specifica del giornalista di SkyTg24 Fabio Vitale ha risposto così: “Sui diritti civili non credo che abbia necessità di fare qualcosa di diverso rispetto al resto d’Italia. Sono venuti dei miei amici da Barcellona, erano 19, e mi hanno detto: ‘Ma voi a Roma avete l’autobus gratis’. Per una settimana nessuno ha pagato il biglietto”. “Le hanno parlato anche di diritti civili i suoi amici, immagino”, ha chiuso il discorso il giornalista di SkyTg24.

"Roma ha sempre garantito tutto a tutti, Roma è una città inclusiva che ha accolto sempre tutti, una città ecumenica, è il centro della cristianità. Purtroppo ci sono barriere architettoniche, è una città trattata male che avrebbe bisogno di rifarsi il trucco e diventare più accessibile". Così ha risposto Enrico Michetti a una domanda sui diritti civili posta dal giornalista Fabio Vitale, conduttore del confronto tra i due candidati sindaco di Roma andato in onda su SkyTg24. E così Vitale, vista la risposta, è stato costretto ad incalzare il candidato del centrodestra: "Le chiedevo dei diritti civili". E Michetti ha evitato per la seconda volta di rispondere: "Sui diritti civili non credo che abbia necessità di fare qualcosa di diverso rispetto al resto d'Italia. Sono venuti dei miei amici da Barcellona, erano 19, e mi hanno detto: ‘Ma voi a Roma avete l'autobus gratis'. Per una settimana nessuno ha pagato il biglietto". "Le hanno parlato anche di diritti civili i suoi amici, immagino", ha chiuso il discorso il giornalista di SkyTg24.

Gualtieri: "Roma deve essere la Capitale dei diritti"

Per il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, "sul fronte dei diritti civili c'è un grande tema di discriminazioni che riguarda la comunità LGBT+. Per questo motivo realizzeremo un ufficio ad hoc per i rapporti con la comunità LGBT in modo di definire insieme le politiche migliori e di effettiva garanzia della parità di diritti a tutti. Roma è la città del Pride, deve essere capitale dei diritti e deve fare di più anche per integrare e tutelare la parità di diritti di cittadinanza di tutte le romane e i romani".

Qua gli altri argomenti toccati nel confronto andato in onda ieri su SkyTg24. Rifiuti, trasporti, turismo, mafie, l'assalto alla Cgil e l'obbligo di green pass sono stati i temi principali che hanno affrontato i due candidati che si sfideranno al ballottaggio domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Nel pomeriggio di lunedì i romani conosceranno il nome del nuovo sindaco della Capitale.