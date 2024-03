“Mia moglie ha perso un anello di diamanti al supermercato”, una donna lo trova e glielo restituisce Un fatto incredibile è avvenuto nel quartiere Trieste a Roma, dove una donna ha trovato un anello di diamanti dal valore di migliaia di euro. Lo ha riconsegnato alla proprietaria, che l’aveva perso mentre faceva la spesa al supermercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Mia moglie ha perso un anello di diamanti, se qualcuno l'avesse trovato mi contatti". Tentare non nuoce, l'impresa che aveva dell'impossibile incredibilmente è riuscita. Danilo ha lanciato un appello sul gruppo Facebook del quartiere Trieste di Roma, per chiedere se qualcuno tra gli utenti avesse trovato per caso l'anello che sua moglie aveva perso, di scrivergli in privato. Non si trattava però di un anello qualsiasi, ma di una "veretta di diamanti Damiani", di simili sono in vendita sul sito web del brand "a partire da 6mila euro". Si tratta nello specifico di un cerchio in oro bianco completamente ricoperto di diamanti. Danilo però specifica nel post che "al di là del puro valore economico, ha un profondo valore affettivo".

L'anello di diamanti perso all'uscita del supermercato di Corso Trieste

Sua moglie, come scrive su Facebook, lo ha perso intorno alle ore 19 di mercoledì scorso 28 febbraio all'uscita del supermercato Conad di Corso Trieste, nei pressi di Piazza Annibaliano. Solo una volta rientrata a casa con le buste della spesa la donna si è accorta che non aveva più l'anello con sé e ha subito pensato che le fosse scivolato al supermercato oppure per strada. Dopo aver cercato in casa, nell'eventualità che avesse dimenticato di metterlo prima di uscire, la decisione poi di scrivere il post verso l'ora di cena, con una grande fiducia, ammettiamolo, verso il prossimo. "Se qualcuno avesse trovato l'anello – conclude Danilo – può contattarmi, ne saremo grati e riconoscenti". Nel post non è specificato se fosse prevista una ricompensa in denaro.

Una donna ha trovato l'anello e lo ha riconsegnato alla proprietaria

Nelle ore successive alla pubblicazione del post sono arrivate solo alcune decine di reazioni, poi alcuni commenti. Barbara scrive: "Mi auguro per voi di ritrovarla, ma non sono tempi. Io ho perso un braccialetto di Tiffany con l’incisione, ma nulla ahimè". Silenzio, fino a quando ieri sera Danilo ha scritto un commento sotto allo stesso post: "È stato bello scoprire che ci sono ancora persone oneste. Il più sentito ringraziamento va alla persona che oggi ha riconsegnato l’anello ritrovato a mia moglie. Le saremo sempre grati". Un fatto che ha davvero dell'incredibile. E conclude: "Un grazie anche al fondatore del gruppo rendendo l’utilizzo dei social utile alla comunità!".