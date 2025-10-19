“Mi voglio togliere la vita”, e mostra una corda in diretta TikTok. Prete lo nota, chiama i carabinieri e lo salva

Si è accorto dell’uomo durante una diretta TikTok: aveva annunciato di volersi suicidare e aveva preso una corda. Dall’altra parte del telefono don Corrado Puliatti che ha chiamato i carabinieri e gli ha salvato la vita.

Padre Puliatti, foto da Facebook.

Si trovava in diretta su TikTok, durante una live del gruppo "Amici per caso" quando è stato contattato da un uomo di 47 anni. "Mi voglio suicidare", gli ha detto. E ha mostrato una corda. Non ci ha pensato due volte Padre Corrado Puliatti, padre della Chiesa ortodossa, che ha chiamato immediatamente i carabinieri. I militari hanno accolto la segnalazione e sono intervenuti.

Padre Corrado, originario di Noto ma che esercita a San Cesareo, nell'hinterland romano, ha fornito le indicazioni ai carabinieri per raggiungere l'abitazione dell'uomo. E i militari sono riusciti a salvargli la vita.

L'annuncio del suicidio: "Mostrava la corda in diretta TikTok"

I fatti risalgono all'inizio del mese di ottobre, quando, nel corso di una diretta del gruppo "Amici per caso", i ragazzi del team hanno segnalato a padre Corrado la presenza dell'uomo. Davanti alla telecamere del telefono appariva scosso, diceva di volersi togliere la vita e mostrava a più riprese la corda che aveva preparato per compiere il suo gesto. Diceva di essere disperato per aver lasciato la compagna. Così don Corrado ha indossato il suo abito talare ed è entrato nella diretta.

La squadra dietro al gruppo "Amici per caso" ha fatto il resto. L'organizzatrice della diretta ha chiuso il microfono a tutti gli altri profili tranne a padre Corrado che ha iniziato a tranquillizzare l'uomo, con parole di conforto. L'uomo, un quarantasettenne, ha iniziato a confidarsi con padre Corrado. Si è presentato, ha detto che viveva a Roma, ma all'inizio non voleva fornire altre informazioni. Poi si è convinto e ha fornito il suo numero di telefono. La conversazione fra Don Corrado e il quarantasettenne si è spostata in una videochiamata su WhatsApp.

La conversazione con il quarantansettenne e la chiamata ai carabinieri

Padre Corrado ha continuato a parlare col quarantasettenne, rassicurandolo e tranquillizzandolo. I due continuavano a parlare e il sacerdote lo ha tenuto occupato finché, con una scusa, ha attaccato. In quel momento ha fatto scattare l'allarme. Ha chiamato i carabinieri e ha fornito loro le indicazioni per raggiungere la casa del quarantasettenne che, grazie alla guida di Don Corrado, sono riusciti ad arrivare a casa dell'uomo e a entrare in casa sua. Con loro anche gli operatori sanitario del 118 che lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale, in codice rosso.

Padre Corrado e il gruppo "Amici per caso"

L'impegno di padre Corrado non nasce oggi: da tempo svolge un ruolo attivo nel sociale. Dopo essersi iscritto su TikTok nel 2024 e aver raggiunto un cospicuo numero di followers, ha iniziato a partecipare come "sacerdote spirituale" negli incontri per ragazzi in difficoltà, creando un gruppo molto affiatato. Così è nato "Amici per caso", un gruppo per aiutarsi, ma soprattutto trascorrere del tempo insieme, parlando e confrontandosi. Un gruppo dove nessuno resta mai solo, come dimostra il caso del quarantasettenne.