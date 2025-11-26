Mezza tonnellata di carne conservata nei bagagliai di auto: maxi sequestro al Mercato Esquilino

Mezza tonnellata di carne chiusa in sacchi e nascosta nei bagagliai al Mercato Esquilino di Roma. È la scoperta fatta dagli agenti della polizia locale.

Nell’autorimessa sotterranea del Mercato Esquilino, tra i veicoli parcheggiati gli agenti della Polizia di Roma Capitale hanno trovato sacchi di plastica pieni di carne stipati nei bagagliai delle auto. Carne che veniva conservata senza etichette né refrigerazione, destinata ad essere venduta ai clienti. Un odore acre e pesante ha subito rivelato la condizione precaria di quei prodotti, pronti a finire sui banchi del mercato. Da un controllo di routine è partita un’operazione, che ha portato al sequestro di oltre mezza tonnellata di carne e alla denuncia di tre persone.

La carne sequestrata dichiarata non commestibile

La polizia di Roma Capitale ha sequestrato oltre mezza tonnellata di carne bovina, suina e ovina al Mercato Esquilino. La merce era conservata in sacchi di plastica in pessime condizioni, priva di etichettatura e senza adeguata refrigerazione, risultando quindi non idonea al consumo e potenzialmente pericolosa per la salute.

Sul posto è intervenuto il personale della Asl, che dopo gli accertamenti ha dichiarato la carne non commestibile. A seguito degli accertamenti tre persone sono state denunciate per violazione delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare; una di loro anche per la vendita di prodotti non genuini destinati al banco del mercato di cui era titolare.

Veicoli non assicurati e multe

Durante i controlli, gli agenti hanno rilevato 112 vetture e 18 motocicli in sosta, mentre le autorizzazioni disponibili erano 76. Per questo motivo sono stati chiamati i vigili del fuoco, per ulteriori verifiche. Sono stati inoltre individuati nove veicoli senza assicurazione e sono scattate delle multe. Una persona è stata denunciata per falso documentale, perché trovata in possesso di una patente di guida risultata contraffatta.