Mezza Maratona Roma-Ostia: come cambia il traffico, strade chiuse e bus deviati Stamattina, giornata di seggi elettorali, cambia la viabilità nel quadrante Eur e ad Ostia, con strade chiuse e linee bus deviate in occasione dello svolgimento della mezza maratona Roma-Ostia. Migliaia di atleti si sfideranno in un percorso che va dal Palazzetto dello Sport a Piazzale Cristoforo Colombo.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Torna la Roma-Ostia Half Marathon giunta alla 46esima edizione dopo i rinvii dovuti all'emergenza sanitaria da Covid-19. L'appuntamento sportivo è per stamattina, domenica 17 ottobre, e si svolge nel quadrante Eur, fino ad Ostia. Si tratta di una competizione nella quale migliaia di atleti si sfidano per percorrere una distanza di ben 21,0975 chilometri. Un percorso che vede i gareggianti darsi appuntamento alle davanti al Palazzo dello Sport per poi raggiungere Piazzale Cristoforo Colombo. Durante lo svolgimento della competizione nelle zone interessate dove passeranno gli sportivi sono previste chiusure alla circolazione e deviazioni delle linee degli autobus a partire dalle ore 8, in questa giornata di ballottaggio in cui i romani si sposteranno in città per recarsi alle urne e andare a votare il sindaco di Roma. Le chiusure temporanee interesseranno la mattinata e il primo pomeriggio, a partire dalle ore 15 la situazione dovrebbe tornare progressivamente alla normalità, con il ripristino dei soliti percorsi. Vediamo come cambia la viabilità nell'arco della mattinata, durante la quale sono previsti possibili disagi e traffico.

Strade chiuse per la mezza maratona

Via Cristoforo Colombo è chiusa durante la mezza maratona, per consentire il passaggio degli atleti e lo svolgimento in sicurezza della competizione sportiva. Le chiusure riguardano nello specifico la strada in direzione di Ostia, nel tratto tra viale Europa e viale dell'Oceano Pacifico, nei pressi di Piazzale Cristoforo Colombo e il lungomare Amerigo Vespucci. Il percorso della mezza maratona si snoda lungo via Cristoforo Colombo, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Ataturk, viale dell'Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell'Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo e Piazzale Cristoforo Colombo.

Linee bus deviate per la mezza maratona a Roma

Per quanto riguarda il trasporto pubblico di superficie le deviazioni interesseranno le linee 06-016F-671-714-780-791. Quindici linee variano il tragitto (014-070-30-31-73-700-705-706-708-709-762-779-788-C7 -C139). Cambi anche per Roma Tpl, le linee 763 e 764 tra viale dell'Arte e viale dell'Agricoltura, prestano servizio su viale dell'Artigianato e via delle Tre Fontane; la 767, direzione Nuvolari, da viale dell'Agricoltura proseguirà su via delle Tre Fontane.