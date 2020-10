La stazione Ponte Lungo della metropolitana linea A di Roma è stata chiusa a causa del malore improvviso di un passeggero che è morto. I drammatici fatti accaduti davanti a decine di passeggeri risalgono alla tarda mattinata di oggi, mercoledì 7 ottobre. Secondo le informazioni apprese erano trascorse le ore 11 quando un uomo che era a bordo di un convoglio si è sentito male, accasciandosi al suolo. Ad intervenire per primi sono stati i viaggiatori presenti, che hanno chiesto l'intervento dei soccorritori e allertato Atac, per fermare il treno. Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario che ha tentato di rianimare il passeggero praticandogli il massaggio cardiaco, purtroppo senza successo. L'ipotesi della morte è che sia stato colto da un arresto cardiocircolatorio. Nonostante il pronto intervento dei soccorritori non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, che non ha reso possibile il trasporto in ospedale. Sul posto oltre al personale Atac, sono intervenute le forze dell'ordine, per gli accertamenti del caso. Terminate le verifiche necessarie, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento dell'autopsia, che accerterà le cause della morte.

Chiusa la stazione Ponte Lungo

La stazione Ponte Lungo è stata chiusa per agevolare l'intervento dei soccorritori prima e per consentire gli accertamenti poi. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha informato i viaggiatori per il servizio sospeso nella tratta Manzoni-Arco di Travertino, in entrambe le direzioni. Successivamente nel corso della mattinata la circolazione è ripresa sull'intera linea, con residui forti ritardi, mentre la stazione di Ponte Lungo resta chiusa.