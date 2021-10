Metro C Roma ferma da Malatesta a San Giovanni per guasto tecnico, attive navette sostitutive Roma, Metro C ferma per un guasto tecnico da Malatesta a San Giovanni. È attivo invece il servizio da Pantano a Malatesta. I treni, quindi, non fermano nelle stazioni di Pigneto, Lodi e San Giovanni, capolinea della Metro C e punto di scambio con la Metro A. Attivo servizio di navette sostitutive.

A cura di Enrico Tata

La Metro C è in servizio soltanto nella tratta Pantano-Malatesta. Da Malatesta a San Giovanni, capolinea della Metro C e punto di scambio con la Metro A, il servizio è invece non attivo a causa di un guasto tecnico. Sono state attivate le navette sostitutive. L'annuncio è stato pubblicato sul profilo Twitter di Atac alle ore 5.20 di oggi, mercoledì 20 ottobre. Al momento la circolazione rimane ancora interrotta. I treni, quindi, non fermano nelle stazioni di Lodi, Pigneto e San Giovanni.

"Dovreste specificare il percorso (in particolare il nome delle fermate intermedie di Pigneto e Lodi) degli autobus sostitutivi", suggerisce un utente su Twitter.

Problemi anche sulla Metro A, chiusa stazione Re di Roma

Problemi questa mattina si sono verificati anche sulla Metro A, con la stazione Re di Roma chiusa al servizio viaggiatori per inconveniente tecnico all'inizio del servizio. La stazione è stata poi riaperta intorno alle 5.50.