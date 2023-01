Metro C di Roma interrotta su tutta la linea, attivate navette sostitutive Metro C interrotta. La ciclolazione nella tarda mattinata di giovedì 12 gennaio è bloccata su tutta la linea per accertamenti.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Chiusa la metro C di Roma per una verifica tecnica. Ad annunciarlo Atac su Twitter. Il disservizio si è registrato nella tarda mattinata di giovedì 12 gennaio, a partire dalle ore 10.20. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino ha anche informato i viaggiatori che sono state attivate navette sostitutive, per agevolare gli spostamenti lungo la tratta degli utenti che utilizzano la linea verde.

Metro C ferma, attivate navette sostitutive

Atac ha informato i viagggiatori che sono disponibili navette sostitutive per agevolare gli spostamenti lungo il percorso coperto dalla metro C. I bus sostitutivi del servizio sono due: il primo copre il tragitto San Giovanni, Lodi, Pigneto, Malatesta, Teano, Gardenie, Miriti, Parco di Centocelle; il secondo San Giovanni, Lodi, Pigneto, via Casilina, Parco di Centocelle, via Casilina con fermate presso tutte le stazioni fino a Pantano.