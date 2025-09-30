Metro C chiusa per lavori sulla tratta San Giovanni-Colosseo: quando riapre e gli orari dei bus sotitutivi

Dal 29 settembre al 5 ottobre Atac ha predisposto la chiusura della linea C della metropolitana per dei lavori. Il servizio sarà sostituito da bus: ecco gli orari.

La settimana per i romani inizia a rilento. Da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre la linea C della metropolitana di Roma resterà chiusa e sarà attivo il servizio bus sostitutivo. Una chiusura prevista dovuta ad una sessione di lavori per il prolungamento del tracciato da San Giovanni al Colosseo (passando per Porta Metronia) che era già stata precedentemente calendarizzata.

Metro C chiusa, attivati i bus sostitutivi

Per ovviare ai disagi, Atac ha predisposto un servizio sostitutivo di bus sui tragitti della linea C San Giovanni-via Casilina-Pantano e C3 San Giovanni-Parco di Centocelle. I bus seguiranno gli stessi orari della metropolitana per i giorni feriali e per il finesettimana. Quindi, da lunedì a giovedì, e domenica, prime e ultime corse alle 5.30 e alle 23.30. Venerdì e sabato, invece, alle 5.30 e all'1.30 di notte.

Per aggiornamenti in tempo reale su aperture e chiusure e sulla mobilità di Roma in generale è consigliabile consultare il sito di Atac.

Quando riapre la metro C

Il traffico sulla metro C tornerà nuovamente regolare dal 6 ottobre fino al 10 ottobre. Infatti sabato 11 e domenica 12 ottobre è in calendario una nuova chiusura per altri lavori. Anche in quel caso sarà attivato il servizio di bus sostitutivi. Da lunedì 13 ottobre, infine, il servizio ricomincerà di nuovo in maniera regolare.

Altre eventuali chiusure per lavori saranno comunicate successivamente. Sono gli ultimi preparativi prima dell'apertura delle fermate della linea C Colosseo e Porta Metronia in programma l'8 dicembre. Le due stazioni-museo saranno fruibili al pubblico con circa due mesi di ritardo sulla tabella di marcia inizialmente presentata. Da dicembre. però, la linea C e la linea B saranno finalmente collegate.