Metro C, aprono le fermate Colosseo e Porta Metronia: la data dell’inaugurazione delle stazioni museo

Quando aprono le stazioni della metro C di Colosseo e Porta Metronia a Roma: la data di inaugurazioni e le prossime fermata aperte.

Due stazioni museo quelle che saranno inaugurate nei prossimi mesi a Roma, lungo la tratta della linea C della metropolitana. "Con l'inaugurazioni delle stazioni di Colosseo e Porta Metronia aggiungiamo un altro tassello di una città che cambia", è stato il commento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che ha comunicato la data di inaugurazione a margine di un convegno ospitato all'università Lumsa. Si tratta del prossimo 8 dicembre, nella giornata festiva dell'Immacolata Concezione.

L'inaugurazione delle stazioni museo di Colosseo e Porta Metronia

Saranno inaugurate e aperte alla popolazione l'8 dicembre prossimo le due stazioni- museo della fermata di Colosseo e Porta Metronia. Un paio di mesi di ritardo, dunque, sul piano inizialmente diffuso che prevedeva l'inizio dei servizi da novembre con oper day nel mese di ottobre.

Si tratta soltanto delle prime stazioni museo. A queste ne seguiranno probabilmente altre, visti anche i ritrovamenti realizzati durante i lavori anche nell'area di altre fermate. Ultime scoperte, ad esempio, quelle in piazza di Palazzetto Venezia, quando sono state trovate delle medaglie commemorative del 1465.

Bisognerà attendere ancora diversi anni, invece, per le altre stazioni: proprio quella della fermata di Piazza Venezia, i cui cantieri saranno aperti ufficialmente nel 2026, sarà aperta non prima del 2032.

Il progetto della metropolitana a Roma

Quelle di Colosseo e Porta Metronia sono soltanto le prime due stazioni della linea C della metropolitana di Roma ad aprire. Il progetto della linea C, la terza prevista dal Piano Regolatore Generale, attraversa la città da nord ovest a sud est, cercando di collegare anche i quartieri che, almeno per ora, sono più lontani e da cui spesso è più difficile raggiungere il centro e aumentando, una volta completata, di oltre il 50% lo sviluppo della rete metropolitana.

Questa linea, inoltre, prevede le intersezioni con le altre, favorendo la possibilità di fare rete e spostarsi da una linea all'altra. Incrocia la A a San Giovanni e Ottaviano, la B al Colosseo e, infine, la futura metro D a Venezia.