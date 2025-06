Metro C chiusa a Roma nel weekend: stop totale alla linea il 14 e 15 giugno e il 21 e 22 giugno

video suggerito

A cura di Enrico Tata

La Metro C di Roma resterà chiusa per tutto il weekend di sabato e domenica 14 e 15 giugno e nel fine settimana di sabato 21 e domenica 22 giugno. Il servizio sarà interrotto per l'intera giornata e sarà assicurato dalle navette sostitutive MC (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).

Chiusura Metro C a Roma, gli orari dei bus navetta sostitutivi

Stando a quanto comunica Roma Mobilità sul proprio sito, le navette saranno attive secondo i consueti orari della metropolitana. Nella giornata di sabato, quindi, l'ultima corsa dei bus dai capolinea partirà all'1,30 di notte e nella giornata di domenica partirà alle ore 23,30.

Ad esclusione dei due fine settimana con la chiusura totale, negli altri giorni prosegue la limitazione serale con le ultime corse dei treni dai capolinea di Pantano e San Giovanni rispettivamente alle 20,30 e alle 21. Poi il servizio prosegue con bus. Dalle 21 circa sono attive le navette MC Express (San Giovanni-via Casilina-Pantano) e MC3 (San Giovanni-Parco di Centocelle).

Quando termineranno i lavori sulla linea C della Metro a Roma

I lavori serali per la metro C sono previsti fino al 27 giugno. Sono dovuti alle attività tecniche legate all'apertura della nuova tratta San Giovanni-Porta Metronia-Colosseo e dell'interscambio con la metro B. L'inaugurazione delle due nuove stazioni della Metro C, Porta Metronia e Colosseo, è prevista tra settembre e ottobre 2025.