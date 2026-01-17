roma
Metro C, boom di accessi nelle nuove stazioni di Colosseo e Porta Metronia: oltre 420mila in un mese

Dall’apertura di dicembre più di 420mila passaggi nelle nuove stazioni della Metro C. Oltre metà degli accessi da abbonati e picchi record durante le feste.
A cura di Francesco Esposito
L'apertura delle stazioni della Metro C Porta Metronia e Colosseo lo scorso 16 dicembre è stato un grande evento, ma ora i dati di Atac dimostrano lo straordinario interesse suscitato in turisti e romani. Sono oltre 420 mila le persone che hanno attraversato i tornelli all'ingresso delle due fermate. Sono almeno il doppio quelli che le hanno attraversate contando anche i passeggeri in uscita.

L'attenzione verso questi due scali, però, non è dettata solo dalla curiosità degli appassionati di trasporti. In migliaia hanno visitato i pezzi di archeologia esposti all'interno senza accedere alle banchine dei treni attraverso tornelli.

Più del 50% degli accessi sono abbonati

Tanti turisti come prevedibile, ma anche tanti romani. Le validazioni ai tornelli delle stazioni dimostrano la fortissima presenza di cittadini e cittadine residenti a nella Capitale. Più del 50% delle validazioni è infatti effettuata da abbonati, concentrati statisticamente nei giorni festivi e in particolare nelle festività natalizie. Oltre che per motivi logistici, i romani hanno preso la metro a Colosseo e Porta Metronia anche per vedere questi nuovi luoghi della città. Nei weekend di gennaio, infatti, l’accesso è raddoppiato rispetto ai giorni feriali.

I numeri delle stazioni metro di Colosseo e Porta Metronia

Per dare dei numeri più precisi, gli accessi da validazioni nelle due stazioni sono stati 427.748. La stragrande maggioranza nella zona più turistica e centrale (anche per l'interscambio con la linea B) di Colosseo, 363.851 contro i 63.897 nella stazione di Porta Metronia. Gli abbonati, ossia abitanti di Roma e del Lazio, sono stati 37.138 a Porta Metronia e 199.721 per Fori Imperiali/Colosseo. La percentuale di abbonati è leggermente superiore a Porta Metronia: 58% contro 54%.

Bisogna tenere a mente che l'area archeologica della fermata su via Farsalo non è ancora stata aperta del tutto. La "Domus del Comandante", un complesso di caserme romane a un alto grado di conservazione, aprirà ai visitatori a partire dalla prossima primavera.

Il boom della fermata di Colosseo è stato durante le festività natalizie. Il picco di validazioni si è registrato domenica 28 dicembre, con 22.565 accessi. Circa 21 mila, invece, il dato per quanto riguarda il 26 e il 27 dicembre. Un buon dato anche in un festivo come il primo gennaio, quando sono stati oltre 17 mila accessi. Gli ingressi si sono mantenuti fra gli 11 e i 13 mila anche nelle prime due domeniche di gennaio.

Trasporti
roma
