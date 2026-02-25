Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviate

A partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma. A causa dei lavori sono pianificate modifiche alla viabilità fra strade chiuse e bus deviati.

Iniziano oggi, mercoledì 25 febbraio, i cantieri per la tratta T2 della Metro C a Roma. Si inizia a scavare per questo pezzo di linea verde che collegherà Piazza Venezia a Clodio/Mazzini, passando per le future fermate di Chiesa Nuova, Castel Sant'Angelo e Ottaviano, dove ci sarà l'interscambio con la Metro A. Per i lavori, come si legge sul sito ufficiale del comune di Roma, la viabilità delle zone interessate subirà delle modifiche, con la chiusura di strade e la deviazione di linee bus:

Strade chiuse nell'area di piazza della Chiesa Nuova per i lavori della Metro C

Nell’area di piazza della Chiesa Nuova, su corso Vittorio Emanuele, è prevista la chiusura di via Cerri e la chiusura temporanea dell’accesso a vicolo del Governo Vecchio. È anche invertito il senso di marcia in via Sora, che diventa, quindi, a senso unico da corso Vittorio Emanuele a via del Pellegrino. Inoltre è spostata l’area taxi in via Larga, mentre viene soppressa la fermata bus su piazza della Chiesa Nuova in direzione del Lungotevere.

Stazione Ottaviano Metro C, strade chiuse e bus deviati da oggi 25 febbraio

L'area del cantiere per la stazione di piazza Pia riguarderà solo i giardini di Castel Sant’Angelo, il cui accesso sarà vietato da lungotevere Castello, sul lato di piazza Pia e in viale Ceccarelli.

Per quanto riguarda i lavori nella stazione Ottaviano, dove passa già la linea A, saranno occupati i marciapiedi centrali in via Barletta, con interessamento della pista ciclabile e di porzioni della sede stradale. La strada sarà percorribile solo in una corsia centrale e a senso unico, in direzione da viale delle Milizie a viale Giulio Cesare, con svolta su via Famagosta. Sempre in via Barletta, dalle 10.30 di mercoledì 25 febbraio, saranno soppresse le fermate bus e deviate le linee 32, 490, 590, nMA e n3d. I mezzi si sposteranno su via Carlo Alberto dalla Chiesa e viale delle Milizie.

La viabilità a Roma per i lavori della stazione Mazzini dal 25 febbraio

Per i lavori della stazione Clodio/Mazzini, ultima fermata della tratta T2, il cantiere occuperà tutta l'area centrale di viale Mazzini da via Andreoli/via Fulcieri Paulucci de Calboli a viale Angelico. Saranno interessate anche parti delle carreggiate dei primi tratti di via Giunio Bazzoni e via Monte Santo. Su viale Mazzini si procederà su una corsia per ogni senso di marcia. Gli spazi per la sosta saranno a ridosso delle aree di cantiere. Infine, diventa a senso unico via Bazzoni, dove si procederà solo in direzione di via Silvio Pellico.