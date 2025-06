Metro C a Colosseo e Porta Metronia, ci siamo: fermate quasi pronte, ecco le banchine

video suggerito

A cura di Enrico Tata

La banchina della nuova fermata della Metro C Porta Metronia

Si avvicina l'inaugurazione delle due nuove fermate della Metro C, Colosseo e Porta Metronia, prevista alla fine dell'estate, tra settembre e ottobre 2025. Le stazioni sono quasi pronte e le banchine, come si vede nelle ultime fotografie pubblicate da Roma Metropolitane, quasi ultimate: sono state sistemate le panchine per i viaggiatori, i corrimano, i cestini e anche i nomi delle fermate.

Lo stile, come si può vedere, è identico a quello delle altre stazioni della terza linea di metropolitana della Capitale. Entrambe saranno anche stazioni-museo, che consentiranno ai viaggiatori di ammirare le meraviglie archeologiche scoperte durante gli scavi. Al piano museale della fermata di Porta Metronia, è stata ricollocata la “domus del comandante”, dove sono tuttora in corso le attività di restauro dei mosaici pavimentali.

La data dell'inaugurazione delle due nuove stazioni ancora non è stata ufficializzata, ma sono già in corso le prove dei treni lungo il tragitto e proprio per questo nei mesi estivi la Metro C subirà una variazione negli orari di apertura al pubblico. La stazione del Colosseo, in particolare, permetterà l'interconnessione con la Metro B, un nodo di scambio cruciale per migliorare la rete dei trasporti della Capitale.

Sono in corso i lavori per la realizzazione dell'immensa stazione museo a piazza Venezia e, sempre per quanto riguarda la Metro C, entro la fine dell'anno è previsto l'avvio dei cantieri delle tratte T1 e T2, che prevedono il proseguimento della linea da piazza Venezia, passando per il centro storico e arrivando fino alla Farnesina. Le fermate previste sono: Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano, Mazzini, Auditorium, Farnesina.