Metro bloccata tra Termini e San Giovanni: caos navette, centinaia di persone ammassate in strada Caos questa mattina a Roma: la metro A è stata interrotta nella tratta tra Termini e San Giovanni per soccorso a una persona sui binari. Centinaia le persone in strada ad attendere una navetta.

A cura di Natascia Grbic

Foto da Welcome to Favelas

Centinaia di persone in fila per provare a prendere le navette. È caos nelle stazioni della metropolitana di Roma dove il servizio è stato interrotto tra Termini e San Giovanni in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso di una persona sui binari. Le immagini, pubblicate dalla pagina social Welcome to Favelas, mostrano pendolari ammassati e in coda per salire sui bus: un'impresa quasi impossibile a giudicare dalle foto. Tantissimi i disagi per i i cittadini, che ci hanno messo ore per raggiungere i rispettivi posti di lavoro questa mattina.

Ferita gravemente la persona sui binari

Le navette attivate da Atac partono dal piazzale della stazione Termini e si fermeranno a piazza Vittorio, via Emanuele Filiberto e via La Spezia. Al momento non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità: i Vigili del Fuoco hanno reso noto che le operazioni di soccorso si sono concluse e che la persona ferita è stata portata in gravi condizioni all'ospedale San Giovanni di Roma. La dinamica non è ancora chiara: tra le ipotesi, il gesto volontario o l'incidente. Non è chiaro se il ferito sia in pericolo di vita o meno.

L'incidente a Vittorio Emanuele

La circolazione è stata bloccata verso le 9.25 del mattino. Le persone sono state fatte scendere dalla metro a Vittorio Emanuele e tutta la stazione sgomberata, in modo da consentire le operazioni di soccorso del 118 e dei Vigili del Fuoco. Sul posto, anche gli agenti della Polizia di Stato, per indagare sull'accaduto e chiarire la vicenda. Della persona ferita si sa che è grave, ma non se sia in pericolo di vita o meno.