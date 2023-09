Metro B1 di Roma ferma tra Bologna e Jonio dal 28 settembre al 1 ottobre, navette sostitutive L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè ha annunciato la sospensione della linea B1 tra Bologna e Jonio e navette sostitutive. Per la Ryder Cup la linea B verrà potenziata.

A cura di Alessia Rabbai

La linea B1 della metropolitana di Roma verrà interrotta tra giovedì 28 settembre e domenica 1 ottobre nella tratta compresa tra le stazioni di Bologna e Jonio. Ad annunciarlo ieri l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè. La sospensione del servizio, spiegano dal Campidoglio, è necessaria per consentire ai tecnici Atac di svolgere controlli e lavori di manutenzione urgenti su alcuni impianti d'illuminazione delle gallerie e linee aeree appunto lungo il troncone della B1. Ad essere revisionati, spiega Patanè saranno inoltre negli stessi giorni i percorsi loges (Linea di Orientamento Guida e Sicurezza) per migliorare l'orientamento e la sicurezza delle persone con disabilità visiva o ipovedenti, che si muovono all'interno delle stazioni.

Le navette sostitutive tra Bologna e Jonio

L'assessore Patanè informa i cittadini che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi che nelle giornate in cui la tratta interessata della linea B1 sarà chiusa il tragitto sospeso dal servizio verrà coperto da mezzi sostitutivi, per agevolare gli spostamenti dei viaggiatori. Un servizio bus con venti navette dalla frequenza a conque minuti serviranno le quattro stazioni da Bologna a Jonio.

Treni ogni 5 minuti sulla linea B per la Ryder Cup

La linea B verrà potenziata con treni che passeranno ad una frequenza di cinque minuti gli uni dagli altri tra i capolinea Rebibbia-Laurentina. Ciò per la Ryder Cup al Golf Club Marco Simone a Guidonia Montecelio, ossia la manifestazione professionista mondiale di Golf più importante e terzo evento sportivo più seguito al mondo. Per l'occasione a Roma si attende l'arrivo di circa 270mila spettatori internazionali. Le navette per raggiungere l'evento sportivo partiranno dalla stazione della metro Ponte Mammolo. Venerdì 29 e sabato 30 settembre l'inizio del servizio sulla tratta Laurentina-Rebibbia e il servizio sostitutivo della B1 verranno anticipati alle ore 4.30.