Metro B interrotta tra Castro Pretorio ed Eur Magliana: grave un ragazzo estratto dai binari a Garbatella

La linea B della metropolitana di Roma è sospesa nella tratta compresa tra Castro Pretorio ed Eur Magliana. L'interruzione del servizio nella tarda mattinata di oggi, venerdì 28 novembre, giornata durante la quale è stato anche infatti uno sciopero generale di 24 ore di diverse categorie, tra le quali anche il settore dei trasporti, con possibili disagi anche sui mezzi in città.

Ad annunciare il disservizio Atac, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città. Parte della tratta della metro B è stata temporaneamente sospesa per soccorso a persona sui binari nella stazione di Garbatella. Da quanto si apprende si tratterebbe di un ragazzo, rimasto gravemente ferito e soccorso in codice rosso.

I vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso

Al momento non sono note le condizioni di salute del giovane. Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, sul posto sono al lavoro i pompieri, gli agenti della Polizia di Stato e il personale di turno di Atac. I vigili del fuoco con le squadre 7/A di Ostiense e la 11/A dell'Eur con il Carro Sollevamenti della Centrale e il Capo Turno provinciale hanno estratto il ragazzo dai binari della metro, grave ma fortunatamente ancora vivo.

L'hanno consegnato alle cure del personale sanitario, per il trasporto in ospedale con l'ambulanza in codice rosso. Al momento non è chiara la dinamica esatta dell'accaduto, i poliziotti acquisiranno le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nella stazione, che chiariranno quanto successo, per capire se si sia trattato di un gesto volontario.

Articolo in aggiornamento