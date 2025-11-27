Sciopero generale a Roma il 28 novembre, stop a metro, bus e treni: orari e chi si ferma

Sciopero generale di 24 ore a Roma il 28 novembre, coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Stop a treni e mezzi pubblici, disagi per bus e metro Atac.

Un autobus fuori servizio a Termini (Immagine di repertorio La Presse)

Domani, venerdì 28 novembre, è in programma a Roma uno sciopero generale di 24 ore, che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati. Stop a treni e mezzi pubblici, in particolare sono previsti disagi per bus e metro Atac. Per i mezzi pubblici il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: ossia da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59, mentre per i treni regionali è possibile consultare la sezione apposita del sito ufficiale di Trenitalia. Lo sciopero del 28 novembre a Roma è promosso principalmente da sindacati di base Cub, Usb, Sgb, Cobas e Usi-Cit, in opposizione alla manovra finanziaria del governo, in particolare all'aumento delle spese militari a discapito dei servizi pubblici essenziali, e per chiedere un maggiore finanziamento a sanità, scuola e trasporti.

Chi si ferma per lo sciopero generale a Roma il 28 novembre: i settori coinvolti

Oltre ai trasporti la protesta in programma per venerdì prossimo 28 novembre interessa anche altri settori come scuola, sanità e pubblica amministrazione. Sul portale ufficiale della Regione Lazio si legge: "Proclamato lo sciopero per l'intera giornata. Potrebbe non essere garantita la regolare erogazione dei servizi regionali. Si comunica all’utenza che la sigla sindacale Usb ha proclamato lo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private, per l’intera giornata di venerdì 28 novembre 2025. Conseguentemente, si informa che, in tale giornata, potrebbe non essere garantita la regolare erogazione dei servizi regionali; sarà comunque assicurata la continuità dei servizi pubblici essenziali".

Sciopero Atac il 28 novembre per metro, bus e tram: orari e fasce di garanzia

Lo sciopero dei trasporti venerdì 28 noevmbre va dalle ore 8.30 alle 16.59 e dalle ore 20 a fine servizio. Le fasce di ganazia vanno da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59, mentre per i treni regionali è possibile consultare la sezione apposita del sito ufficiale di Trenitalia.

I treni regionali nel Lazio garantiti il 28 novembre da Trenitalia

Sul portale ufficiale di Trenitalia è possibile consultare una tabella con i treni garantiti in caso di sciopero. I servizi minimi sono infatti garantiti per quanto riguarda il trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione, ossia dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali.

Le motivazioni dello sciopero generale a Roma il 28 novembre

Le motivazioni dello sciopero generale a Roma il 28 novembre riguardano vari settori: opposizione alla legge di bilancio 2026, considerata una "finanziaria di guerra" e inadeguata rispetto alle esigenze dei servizi pubblici; critica all'aumento delle spese militari a scapito di sanità, istruzione e servizi pubblici; richiesta di rinegoziazione dei contratti nazionali per salvaguardare il potere d'acquisto dei salari; necessità di finanziare in modo strutturale sanità, scuola, università e trasporti locali.