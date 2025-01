video suggerito

Metro B/B1 di Roma interrotta: problema elettrico su tutta la linea, riattivata dopo due ore Stop all’intera metro B/B1 oggi pomeriggio, per un problema elettrico. Atac informa di aver attivato bus sostitutivi. Il servizio è tornato regolare dopo circa due ore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

I passeggeri in attesa dei bus sostitutivi (Frame dal video di Odissea Quotidiana)

Aggiornamento: la metro B/B1 è tornata regolare. La linea B/B1 della metropolitana di Roma è stata interrotta sull'intera tratta e lungo entrambe le direzioni, per un problema elettrico. Il disservizio si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 gennaio. Atac ha fatto sapere che i tecnici hanno lavorato per ripristinare il servizio e per far tornare la circolazione alla normalità lungo l'intera tratta ed entrambe le direzioni nel minor tempo possibile. Nel frattempo sono stati attivati bus sostitutivi lungo l'intero tragitto coperto abitualmente dalla metro B e B1. In serata, dopo circa due ore di stop, sono terminate le verifiche tecniche. Il servizio è tornato regolare.

Bus sostitutivi per le metro B e B1

Un lunedì di passione oggi per chi abitualmente si sposta in città utilizzando i mezzi pubblici e per i pendolari, in un orario di rientro dal lavoro. In una nota Atac fa sapere che "il servizio sulla linea B/B1 della metropolitana è momentaneamente sostituito da bus: i tecnici hanno riscontrato intervento dei pulsanti di emergenza e hanno immediatamente attivato i controlli in linea necessari per isolare la tratta interessata.

Dopodiché si procederà alla ripresa graduale dell'esercizio. Tutti gli aggiornamenti verranno comunicati sul sito atac.roma.it". Al momento dunque lungo il tragitto tra coperto dalla metro B tra i capolinea Laurentina e Rebibbia e B1 tra Laurentina e Jonio e viceversa circolano autobus sostitutivi, per agevolare lo spostamento dei passeggeri.