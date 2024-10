video suggerito

Metro B, chiuse Eur Fermi e Palasport per manifestazione contro l’invio di armi ad Israele Chiuse le stazioni Eur Fermi e Palasport della metro B/B1. A disporre le chiusure le forze dell’ordine in concomitanza della manifestazione dei collettivi studenteschi contro l’invio di armi da parte dell’Italia ad Israele. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Le stazioni della metropolitana B/B1 sono chiuse temporaneamente nelle stazioni di Eur Fermi ed Eur Palasport per la protesta contro la vendita di armi da parte dell'Italia ad Israele indetta dai collettivi studenteschi. A disporre la chiusura è stata Atac su richiesta delle forze dell'ordine. Le due fermate restano chiuse temporaneamente, per la durata della manifestazione, poi riapriranno una volta terminata e quando le condizioni di ordine pubblico lo permetteranno. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha informato i viaggiatori della decisione con un avviso sul portale ufficiale. Inevitabili i disagi per gli utenti.

La manifestazione di oggi contro l'invio di armi ad Israele

La manifesazione dei collettivi studenteschi in programma oggi pomeriggio all'Eur si svolge dopo la manifestazione pro Pal di sabato scorso a Piazzale Ostiense, che ha visto la partecipazione di oltre 6mila persone e della marcia di un piccolo corteo, con un vasto dispiegamento di forze dell'ordine ed un quartante di Roma blindato per l'occasione. Una manifestazione terminata la quale ci sono stati degli scontri successivi, con feriti anche tra i poliziotti e fermati. Oggi a manifestare sono i collettivi studenteschi, che chiedono lo stop dell'invio delle armi da parte dell'Italia ad Israele.

A lanciare l'iniziativa e partecipare sono i collettivi universitari della Sapienza e collettivi studenteschi degli studenti medi e alle Intifade Studentesche contro Cybertech Europe alla Nuvola dell’Eur. "L’evento con Leonardo Spa sarà una vetrina per l’industria delle armi, del controllo e dello spionaggio – scrivono i collettivi studenteschi in una nota annunciando la mobilitazione e spiegandone i motivi – Saranno presenti anche rappresentanti di imprese israeliane".