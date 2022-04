Metro A, servizio interrotto da Ottaviano al capolinea di Battistini: attivati bus sostitutivi Bloccato il tratto che va dalla fermata di Ottaviano al capolinea di Battistini della metro A, a causa di un intervento tecnico nella stazione di Valle Aurelia.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora disagi per le viaggiatrici e i viaggiatori che si muovono nella capitale a bordo della metropolitana: come ha comunicato Atac su Twitter, infatti, è stata interrotta la tratta che collega la fermata di Ottaviano (che porta a San Pietro e ai Musei Vaticani) al capolinea di Battistini, lungo la linea A.

Le cause, stavolta, sono da ricondurre ad un intervento tecnico ad un treno nella stazione di Valle Aurelia. Per rimediare al servizio bloccato, però, Atac ha già attivato un servizio di bus sostitutivi che percorre lo stesso itinerario in superficie, per fare in modo che tutte le persone possano scendere alla loro fermata.