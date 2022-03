Ancora disagi sulla metropolitana: chiusa Re di Roma sulla linea A, rallentamenti sulla B Continuano i disagi sulla metropolitana di Roma: sulla linea a è stata chiusa la stazione di Re di Roma, mentre sulla linea b continuano i rallentamenti per interventi tecnici alla stazione Laurentina.

I disagi sulla metropolitana di Roma non finiscono.

Ancora una volta, infatti, è stata chiusa la stazione Re di Roma della linea A, che si trova nel tratto fra la stazione Termini e il capolinea di Anagnina. Le ragioni, come fa sapere la stessa municipalizzata romana dei trasporti Atac con un tweet pubblicato qualche minuto fa, sono da rintracciare nella necessità di alcune verifiche tecniche agli impianti.

I treni, pertanto, transitano e attraversano la fermata, ma non effettuano fermata: tutti i viaggiatori e le viaggiatrici che si trovano a dover scendere, possono usufruire delle fermate precedenti o successive. In particolare, le stazioni più vicine a Re di Roma, in particolare, sono quelle di San Giovanni e Ponte Lungo.

Rallentamenti sulla linea B della metropolitana

La linea blu della metropolitana, però, non è da meno: a causa di un intervento dei tecnici alla stazione Laurentina, uno dei due capolinea della tratta, la circolazione è rallentata.