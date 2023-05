Metro A di Roma, il calendario delle chiusure estive: obiettivo riapertura completa per Natale 2023 Atac ha pubblicato un calendario delle chiusure estive della Metro A. Questo consentirà di terminare i lavori entro dicembre 2023 e di riaprire la linea anche la sera.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

La Metro A di Roma chiude ogni giorno, tranne il weekend, alle ore 21. Ormai i romani ci sono abituati, ma questo stop anticipato permette agli operai di lavorare fino a tarda notte sulla sostituzione dei binari. Per completare il cantiere entro dicembre 2023, cioè prima delle feste di Natale (da cronoprogramma la chiusura è prevista a gennaio 2024), Atac ha pubblicato un calendario di chiusure estive che consentiranno di affrettare i lavori.

L'azienda, si legge in una nota, "ha pianificato di realizzare lavori di demolizione e ricostruzione binari, in posizioni molto critiche, nelle due settimane centrali di agosto, impegnando la ditta appaltatrice specializzata ed i propri tecnici in pieno periodo feriale. Si tratta di interventi gravosi sulle massicciate, negli anni passati mai eseguiti e solo “tamponati”. Svolgere queste attività indispensabili ma estremamente impegnative con più efficienza, comporta però un intervento prolungato sul cantiere non compatibile con le consuete chiusure notturne".

Il calendario delle chiusure della metro A ad agosto 2023

Questo il calendario delle chiusure della Metro A ad agosto 2023:

11-13 Agosto: chiusura della tratta Anagnina-Cinecittà. Solo le stazioni Anagnina e Cinecittà saranno chiuse e sarà attivato un servizio bus navetta fra Subaugusta e Anagnina.

14-18 agosto: chiusura della tratta centrale della Metro A tra Ottaviano e Arco di Travertino. Il servizio sarà attivo tra Arco di Travertino e Anagnina e fra Ottaviano e Battistini. Nella tratta interrotta sarà attivato un servizio bus navetta.

19-24 agosto: chiusura delle stazioni comprese tra Repubblica e Battistini. Sarà in esercizio soltanto la tratta tra Termini e Anagnina. Tra Termini e Battistini sarà attivato il servizio navetta.

Da venerdì 25 agosto il servizio riprenderà, ma con chiusura fino alle 21. La riapertura serale è prevista per la prima metà di dicembre. Atac sottolinea che è in programma il rinnovo dei binari sulla tratta Ottaviano-Battistini, lavori inseriti tra i progetti per il Giubileo 2025. Per il momento, però, questo intervento non è stato ancora messo in cantiere e non esiste un calendario.