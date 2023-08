Metro A, da oggi 25 agosto riattivata di giorno la tratta arancione, lavori solo in fascia notturna Dopo la chiusura parziale delle scorse settimane, da oggi venerdì 25 agosto la linea A della metro riapre per le corse di giorno. Lavori nelle fasce serali: dalle 21 alle 23.30 attive le navette sostitutive.

A cura di Teresa Fallavollita

Finiti i lavori (o almeno, una parte) lungo la linea A della metropolitana di Roma: la linea arancione torna attiva da oggi, 25 agosto, lungo l'intera tratta. Nei prossimi mesi gli interventi di sostituzione dei vecchi binari verranno effettuati solo nella fascia notturna, come avviene da oltre un anno, da luglio 2022. Atac comunica che da oggi alla fine dei lavori, prevista per Natale 2023, la linea A riprende il suo "solito" orario: da domenica a giovedì l'ultima corsa prevista è alle ore 21 (dal capolinea); durante il weekend, servizio regolare fino alle ore 1.30. Durante gli orari di chiusura della metro, comunque, sono attive le navette sostitutive per permettere lo spostamento di residenti e turisti che abitano lungo la tratta arancione, nei pressi di una delle 27 stazioni comprese tra Battistini e Anagnina.

Qualche mese fa Atac aveva annunciato la chiusura parziale della tratta A per il mese di agosto: questo intervento si inserisce all'interno dei lavori in corso di sostituzione dei binari vecchi di almeno 30 anni e mai cambiati. Le operazioni sono cominciate già a luglio 2022, ma Atac e il Comune hanno deciso di approfittare dell'esodo dei romani nei giorni centrali di agosto per intensificare gli orari di lavoro lungo la linea A, optando per tre settimane di chiusure parziali della linea anche di giorno (da lunedì 14 a giovedì 24 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di accelerare sui tempi e anticipare la fine dei lavori: la data prevista è quella del 31 dicembre 2023, ma Atac si augura di "concludere in anticipo i lavori di rinnovo dei binari e rendere disponibile il servizio anche la sera dal mese di dicembre".

I lavori di sostituzione di armamento e binari riguardano esclusivamente la linea A, mentre le altre metro – B, B1 e C – restano aperte e svolgono regolare servizio.