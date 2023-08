Metro A di Roma chiusa ad agosto 2023: tratte interrotte ed orari delle navette sostitutive La linea A della metropolitana di Roma chiude per lavori ad agosto. Tra l’11 e il 24 agosto 2023 ferma la tratta tra Anagnina e Subaugusta, tra il 14 e il 24 agosto 2023 stop tra Arco di Travertino e Ottaviano.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La metropolitana di Roma tra venerdì 11 e giovedì 24 agosto chiude alcune tratte per lavori di sostituzione di armamento e binari. Un disagio che durerà quattordici giorni. Atac lo aveva annunciato mesi fa, anticipando che la metro ad agosto sarebbe stata chiusa. Si tratta nello specifico della A, mentre le altre linee – B, B1 e C – resteranno aperte e svolgeranno regolare servizio. Interventi, come spiega l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città – che sono iniziati a luglio del 2022 e che devono ancora essere ultimati.

Per quanto riguarda le tratte della linea A che saranno temporaneamente interrotte, saranno attivate delle navette sostitutive, per agevolare lo spostamento dei passeggeri, tra turisti, romani e pendolari, che si devono spostare lungo il tragitto normalmente servito dalla metro. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni sulle chiusure per quanto riguarda i giorni, gli orari e le stazioni interessate. Alcune tratte saranno infatti chiuse anche di giorno.

Metro A chiusa tra Anagnina e Ottaviano dall'11 al 24 agosto 2023

Da venerdì 11 a giovedì 24 agosto la tratta della metro A che va dal capolinea Anagnina alla stazione Subaugusta è interrotta lungo entrambe le direzioni per lavori. Il servizio è sostituito dalle navette MA8. L'ultima corsa della metro-navetta è all'una e mezza di notte. Dopo è attiva come al solito la linea bus notturna MA, che copre la tratta. In questa tranche resta invece regolare la circolazione tra il capolinea Battistini e Subaugusta.

Metro A chiusa tra Arco di Travertino e Ottaviano dal 14 al 24 agosto 2023

Da lunedì 14 a giovedì 24 agosto, chiuderà la tratta della linea A compresa tra le stazioni Arco di Travertino e Ottaviano. La tratta che serve la metro verrà coperta dalle navette sostitutive MA15, con ultime corse alle ore 21. Successivamente la serata verrà coperta dalla linea bus MA per l'intero tragitto fino alle ore 23.30. Nelle giornate di venerdì 18 e sabato 19 agosto la linea bus MA presta servizio fino all'una e mezza di notte. Dopo ci sono i bus notturni.